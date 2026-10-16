 Informațiile privind renunțarea la dreptul de veto al României în UE, catalogate drept „false” de Oana Ţoiu: „Niciun ministru de Externe nu poate renunţa” | adevarul.ro
search
Vineri, 16 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Informațiile privind renunțarea la dreptul de veto al României în UE, catalogate drept „false” de Oana Ţoiu: „Niciun ministru de Externe nu poate renunţa”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover


Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a calificat drept „false” informaţiile potrivit cărora România ar urma să renunţe la dreptul de veto în cadrul Consiliului Uniunii Europene, subliniind că un astfel de demers nu poate fi iniţiat de un ministru de Externe.

Oana Țoiu
Oana Țoiu

Într-o conferinţă de presă susţinută vineri la Palatul Victoria, Oana Ţoiu a explicat că o eventuală modificare a regulilor europene privind votul în materie de politică externă şi securitate ar necesita acordul tuturor liderilor statelor membre, precum şi aprobarea Parlamentului European şi a parlamentelor naţionale.

„Niciun ministru de Externe nu poate renunţa la dreptul de veto al României. Liderii trebuie să fie în unanimitate de acord, să propună Parlamentului European şi parlamentelor naţionale, în cazul în care s-ar ajunge la acest scenariu”, a declarat ministrul inbterimar, citat de Agerpres.

România face parte dintr-un grup de 11 state care susţin eficientizarea deciziilor

Şefa diplomaţiei române a reamintit că, încă din 2023, România s-a alăturat unui grup de 11 state membre care au solicitat analizarea unor mecanisme pentru accelerarea procesului decizional la nivel european.

Potrivit acesteia, poziţia României nu s-a modificat în ultimii ani.

„Din 2023 până în 2026 am avut şi premier PSD, în mandatul căruia această decizie nu doar că nu s-a schimbat, dar nici nu există vreo propunere de la Guvern, din acea vreme, vreo propunere a Comisiei de politică externă sau a vreunui parlamentar care să vizeze ieşirea României din acest grup de state, cu excepţia votului (n.r. din Senat ) în săptămânile trecute, bazat pe informaţia falsă că România ar renunţa la dreptul de veto. (...) ”, a afirmat Ţoiu.

„Scrisoarea nu conţine nicio renunţare la dreptul de veto”

Ministrul a precizat că documentul semnat de cele 11 state membre şi publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe nu propune eliminarea dreptului de veto şi nici modificarea tratatelor europene.

„Scrisoarea nu doar că nu conţine nicio renunţare la dreptul de veto, dar spune foarte clar două lucruri. În primul rând că tratatele sunt respectate. Scrisoarea nu propune în nicio secundă, în niciun cuvânt, în niciun rând o modificare a acestora. Spune foarte clar: (...) orice stat membru îşi păstrează puterea completă de a se opune oricărei decizii, invocând interesul naţional propriu”, a declarat Oana Ţoiu.

Potrivit Oanei Țoiu,, singura propunere vizează explicarea motivelor care au stat la baza folosirii dreptului de veto.

Singurul lucru care pare că i-a deranjat pe senatori este propunerea ca, odată ce o ţară îşi foloseşte dreptul de veto, să clarifice pentru partenerii din interiorul Uniunii Europene care e interesul naţional care justifică această decizie”, a adăugat Ţoiu.

„Dreptul de veto al României rămâne neciobit”

Ministrul interimar de Externe a insistat că niciun mecanism aflat în discuţie nu afectează capacitatea României de a-şi apăra interesele în cadrul UE.

„Dreptul de veto al României rămâne neciobit”, a spus aceasta, apreciind că explicarea motivelor unei opoziţii reprezintă „un gest de bună colaborare” între statele membre.

Totodată, Ţoiu a remarcat că România nu a utilizat până acum acest instrument.

„România nu l-a folosit niciodată”, a afirmat ministrul, adăugând că, în opinia sa, folosirea posibilităţii veto-ului în negocieri ar fi putut influenţa parcursul aderării la spaţiul Schengen.

Parlamentul României ar putea bloca orice modificare

Oana Ţoiu a subliniat că orice schimbare a regulilor europene privind procesul decizional ar trebui să fie ratificată şi la nivel naţional.

„Parlamentul României, în orice scenariu posibil viitor, ar avea şase luni să dezbată asta şi poate opri orice asemenea decizie prin vetoul Parlamentului”, a declarat ministrul.

Declaraţiile vin după ce Senatul a adoptat, pe 12 octombrie, o declaraţie privind apărarea dreptului României de a-şi proteja interesele naţionale în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune a Uniunii Europene.

Documentul invoca lipsa unui mandat politic şi parlamentar referitor la eventuale schimbări ale mecanismului de vot unanim în politica externă europeană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
După campania intensă de promovare a lui Bolojan la PRO TV, vedetele postului pare că au fost „răsplătite” la festivalul FESTIFALL de la Oradea. Pe scenă au urcat Andreea Esca și Horia Brenciu. Gândul publică sumele încasate din bani publici
gandul.ro
image
Iarna lovește în plină toamnă pe Transfăgărășan! Ninge abundent, iar drumarii au scos utilajele de deszăpezire
mediafax.ro
image
Surpriza lui Mihai Rotaru pentru fanii Universității Craiova! Premieră pe „Ion Oblemenco”
fanatik.ro
image
PNL întră în opoziție după 7 ani de guvernare. Liberalii se pregătesc pentru lupta de gherilă cu binomul PSD-Dan
libertatea.ro
image
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
digisport.ro
image
Inna și-a tăiat singură rochia cu foarfeca înainte de botez! Artista a devenit nașă după un drum contra cronometru
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Reacţia unor youtuberi americani care au petrecut noaptea în Castelul Corvinilor şi au vânat "fantome"
observatornews.ro
image
De ce a atacat tânăra din Constanța mai mulți oameni, de fapt. Agresoarea a fost plasată în AREST preventiv
cancan.ro
image
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
Tu ai trece examenul pentru director de școală? Testul de logică la care aproape o treime dintre profesori au picat
playtech.ro
image
„Misiune grea”. Secretul lui Nuno Campos la Dinamo, dezvăluit de un idol al fanilor roș-albi
fanatik.ro
image
Stinge Ilie Bolojan lumina în cămară prin votul dat Guvernului PSD? Ce urmărește PNL prin acest compromis. Analiza unui expert în politică
ziare.com
image
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
digisport.ro
image
Cum pregătești varză la borcan pentru iarnă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Victor Ponta, cu iubita la doctor! Fostul premier, moment de tandrețe în public alături de Cristina Petrovici | Foto Paparazzi
mediaflux.ro
image
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Minodora i-a cerut divorțul soțului ei, Papi. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor: „L-am văzut că era în genunchi”
click.ro
image
Inna și-a tăiat singură rochia cu foarfeca înainte de botez! Artista a devenit nașă după un drum contra cronometru
click.ro
image
„A fost un coșmar!” Maurice Munteanu, despre problemele de sănătate care l-au trimis la spital. Ce diagnostic a primit
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Portretul lui Nicolas Fouquet, de Charles Le Brun
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Gătesc din nevoie, pentru că mi-e foame!” Violeta Bănică, dezvăluiri savuroase. Ce a moștenit de la Andreea Marin și cum se înțelege cu fratele ei
image
Minodora i-a cerut divorțul soțului ei, Papi. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor: „L-am văzut că era în genunchi”

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”