Președintele Poloniei şi-a folosit dreptul de veto pentru a bloca legea parteneriatelor civile pentru cuplurile LGBT

Președintele Poloniei s-a folosit de dreptul său de veto pentru a bloca două proiecte de lege care le-ar fi permis cuplurilor homosexuale să încheie parteneriate civile. Decizia reprezintă o lovitură pentru guvernul lui Donald Tusk, care încearcă să extindă drepturile minorităților sexuale.

Vineri, 17 iulie, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, s-a folosit de dreptul său de veto pentru a bloca două proiecte de lege care le-ar fi permis cuplurilor homosexuale să încheie "contracte de concubinaj" cum a numit el parteneriatele civile. El și-a justificat decizia spunând că legea ar fi afectat statutul special al căsătoriei, așa cum este definit în Constituția Poloniei, notează Reuters.

„Ca garant al Constituției, nu pot accepta o soluție care ar duce le pierderea statutului special al căsătoriei definite în articolul 18 al Constituției ca uniunea dintre o femeie și un bărbat”, a scris președintele pe platforma X.

Proiectele vizau una dintre reformele pe care guvernul lui Donald Tusk încearcă să le promoveze în domeniul drepturilor civile şi care, de această dată, aveau susținerea tuturor partidelor din coaliția aflată la putere, inclusiv a conservatorilor din Partidul Poporului Polonez (PSL), care respinseseră propuneri similare în trecut.

Premierul Donald Tusk a reacționat imediat după anunț și a acuzat că „veto-ul președintelui exprimă dispreț față de oameni și față de dreptul lor la fericire și la o viață normală”.

Aliat al partidului naționalist Lege și Justiție (PiS), preşedintele Karol Nawrocki susține că proiectele nu se rezumă la reglementarea unor relații de concubinaj, ci „creează o instituție nouă, formală în legislația familiei, prevăzută cu o gamă largă de drepturi similare cu cele ale căsătoriei”.

În situaţia creată, Parlamentul ar putea trece peste veto doar cu votul a trei cincimi dintre parlamentari, în prezența a cel puțin jumătate dintre aleși, ceea ce, în actuala configurație politică, este practic imposibil.

Trebuie precizat că, în momentul de faţă, Polonia recunoaște totuşi căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alte state membre ale Uniunii Europene, în urma unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Katarzyna Kotula, reprezentanta guvernului pentru probleme de egalitate, a anunțat că Executivul va încerca să le ofere acestor cupluri toate drepturile permise de actualul cadru legal. Ea a spus că președintele „le-a întors spatele celor două milioane de oameni care trăiesc astăzi în relații informale”.

La rândul său, organizația Campania Împotriva Homofobiei (KPH) a atras atenția că proiectele respinse reprezentau doar o parte din varianta inițială a legii privind parteneriatele civile și ofereau un pachet minim de drepturi.

„Veto-ul de astăzi demonstrează însă că până și nivelul minim de drepturi pe care proiectul urmărea să îl ofere este prea mult pentru președinte”, au transmis reprezentanții organizației