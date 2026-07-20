Politica externă a României nu poate fi schimbată de un Guvern interimar, afirmă Oana Țoiu

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, 20 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că agenda internațională nu poate fi pusă pe pauză în așteptarea clarificării disputelor politice interne din România.

„Există un cadru internațional care necesită multe decizii. Și în interiorul UE se iau decizii săptămânal. Evident că nu se va opri totul așteptând să își clarifice propria dispută internă. Nu este în interesul României să stea pe margine luni de zile în privința unor decizii care ne privesc direct.”

Ministrul a mai spus că un Guvern interimar nu poate modifica direcția de politică externă a României, ci doar continuă obiectivele și strategiile stabilite anterior.

Oana Țoiu a subliniat că există o coordonare permanentă cu președintele în domeniul politicii externe și a respins informațiile privind existența unor divergențe între membrii conducerii statului.

Întregul interviu cu ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, poate fi urmărit mai jos: