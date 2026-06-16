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UE pregătește un mecanism de control pentru noii membri. Bruxellesul vrea să evite „scenariul Ungaria” după viitoarea extindere

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Uniunea Europeană lucrează la un nou sistem de garanții menit să împiedice viitoarele state membre să renunțe la reformele asumate după aderare sau să folosească dreptul de veto pentru a bloca deciziile importante ale blocului comunitar. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, într-un moment în care negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova intră într-o nouă etapă.

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos/FOTO:europarl.eu
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos/FOTO:europarl.eu

Oficialul european a declarat, într-un interviu acordat Politico, că Bruxellesul pregătește mecanisme de protecție care să permită sancționarea statelor care nu respectă angajamentele asumate în procesul de aderare.

„Dacă o țară continuă să respecte regulile și obligațiile asumate, nu va exista nicio problemă. Însă dacă acestea nu sunt respectate, vor intra în vigoare mecanisme de protecție foarte stricte. Exact un astfel de sistem construim în prezent”, a afirmat Marta Kos.

Lecțiile învățate după disputele cu Ungaria

Inițiativa vine pe fondul preocupărilor statelor membre privind capacitatea Uniunii de a funcționa eficient după o nouă extindere.

În ultimii ani, guvernul maghiar condus de Viktor Orbán a blocat în repetate rânduri decizii importante ale Uniunii Europene, inclusiv pachete de sancțiuni împotriva Rusiei și măsuri de sprijin pentru Ucraina. Din cauza disputelor privind respectarea statului de drept și independența justiției, Budapesta a pierdut accesul la peste 10 miliarde de euro din fondurile europene.

Diplomați europeni citați de Politico susțin că statele membre doresc să evite repetarea unei astfel de situații odată cu viitoarele valuri de extindere.

Noi membri, dar cu drepturi acordate treptat

Potrivit comisarului european, Executivul de la Bruxelles analizează mai multe variante pentru consolidarea controlului asupra statelor care vor adera în viitor.

Printre soluțiile discutate se numără introducerea unor perioade de tranziție în care noii membri să nu beneficieze imediat de toate drepturile oferite de apartenența la Uniune, precum și mecanisme suplimentare care să permită monitorizarea continuă a reformelor.

Marta Kos a precizat că discuțiile au loc împreună cu state membre precum Franța, Germania și Olanda, care consideră că extinderea Uniunii trebuie însoțită de garanții solide privind respectarea reformelor și a valorilor europene și după momentul aderării.

„În ultimele săptămâni observ că tot mai mulți lideri europeni se implică activ în această dezbatere și vin cu propriile propuneri. Sper că în curând vom putea prezenta mai multe detalii. Experiența ne-a arătat că problemele au apărut atunci când regulile au încetat să mai fie respectate”, a explicat oficialul european.

Muntenegru, posibil model pentru viitoarele aderări

Bruxellesul vede deja în negocierile cu Montenegro un posibil model pentru viitoarele extinderi.

Țara balcanică, cu o populație de puțin peste 600.000 de locuitori, a avansat rapid în negocierile de aderare și este considerată principalul candidat pentru a deveni primul nou membru al Uniunii Europene după aderarea Croației, în 2013.

Potrivit Martei Kos, viitorul tratat de aderare al Muntenegrului ar putea include, în premieră, mecanisme speciale care să verifice respectarea normelor europene nu doar în momentul aderării, ci și la cinci, zece sau chiar cincisprezece ani după intrarea în blocul comunitar.

„Noutatea va consta în accentul pus pe instrumentele care garantează respectarea regulilor Uniunii Europene pe termen lung, nu doar în perioada negocierilor de aderare”, a subliniat comisarul european.

Ucraina și Republica Moldova intră într-o nouă etapă

Declarațiile vin în contextul în care Uniunea Europeană a început prima fază a negocierilor detaliate de aderare cu Ukraine și Moldova.

Marta Kos a precizat că, deși cele două state au avansat până acum în paralel, ritmul negocierilor va depinde de performanțele fiecăreia în implementarea reformelor cerute de Bruxelles.

„După deschiderea tuturor capitolelor de negociere, va avansa mai rapid țara care demonstrează rezultate mai bune în îndeplinirea criteriilor necesare”, a explicat oficialul european.

La 15 iunie, toate statele membre ale Uniunii au aprobat deschiderea primului capitol de negocieri cu Ucraina, intitulat „Fundamentele”. Acesta include domenii considerate esențiale pentru aderare: independența justiției, statul de drept, combaterea corupției, funcționarea instituțiilor publice și protecția drepturilor și libertăților fundamentale.

Pentru Bruxelles, succesul viitoarei extinderi nu mai înseamnă doar admiterea unor noi membri, ci și găsirea unor instrumente care să garanteze că regulile europene vor continua să fie respectate mult timp după semnarea tratatelor de aderare.

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