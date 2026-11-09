 Indignare la Baia Mare. Fostul primar Cherecheș, eliberat condiționat, a vizitat o școală. Actualul edil cere demisia directoarei adjuncte | adevarul.ro
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Indignare la Baia Mare. Fostul primar Cherecheș, eliberat condiționat, a vizitat o școală. Actualul edil cere demisia directoarei adjuncte

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Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, a cerut public demisia directoarei adjuncte a Şcolii Lucian Blaga", pe care o acuză că a permis accesul fostului edil Cătălin Cherecheş în incinta unităţii de învăţământ şi a angrenat un grup de copii într-un exerciţiu de imagine pentru acesta.

Cătălin Cherecheș
Fostul primar Cătălin Cherecheș a mers într-o școală din oraș Foto: Facebook/Cătălin Cherecheș

Cătălin Cherecheș a postat, în urmă cu patru zile, pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii împreună cu elevii, alături de mesajul: „Astăzi am jucat fotbal cu băieții, în pauza mare, în curtea Școlii nr. 8, actuala Școală Lucian Blaga, unde am fost elev în ciclul primar. Supriza pentru elevi a fost Amos, câinele nostru, care a fost încântat să se joace cu ei”.

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, a cerut public demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, pe care o acuză că a permis accesul fostului edil Cătălin Cherecheş în incinta unităţii de învăţământ.

„Cer demisia Mariei Chira din funcţia de director adjunct al şcolii „Lucian Blaga” din Baia Mare. Dimineaţa, când un părinte îşi lasă copilul la şcoală, îl lasă cu încredere. Cu speranţa că acolo va fi ocrotit, respectat şi învăţat să deosebească binele de rău. Această încredere ne obligă pe toţi. Tocmai de aceea mă îngrijorează vizita lui Cătălin Cherecheş printre elevii şcolii „Lucian Blaga” şi mesajul public prin care o învăţătoare îi laudă meritele, invocând investiţiile făcute în şcoli. Vorbim despre un fost primar condamnat definitiv pentru luare de mită. Un om care a părăsit ţara în ziua condamnării şi a fost ulterior adus înapoi pentru a-şi executa pedeapsa. Este liberat condiţionat şi are o nouă condamnare în primă instanţă pentru trecerea frauduloasă a frontierei şi fals privind identitatea. Procesul este în apel, iar instanţa a încuviinţat efectuarea unei evaluări psihosociale de către Serviciul de Probaţiune. Printre aspectele analizate într-o asemenea evaluare se află conduita, integrarea socială şi riscul de a comite alte infracţiuni", a transmis duminică seara, într-o postare pe Facebook, Doru Dăncuş.

În opinia sa, conducerea şcolii trebuia să analizeze cu atenţie pe cine invită în faţa elevilor.

„În acest context, primirea într-o şcoală, laudele unui cadru didactic şi fotografiile alături de copii îi pot servi la construirea unei imagini de om respectat şi acceptat de comunitate. Nu ştim dacă vizita a fost invocată în proces sau inclusă în evaluare. Dar conducerea şcolii avea obligaţia să se gândească şi să analizeze acest risc înainte de a-i oferi o asemenea ocazie. Copiii nu trebuie să ajungă material de imagine pentru un adult care îşi apără situaţia în instanţă. Încrederea lor în profesori nu trebuie transformată în încredere împrumutată unui fost primar condamnat pentru corupţie", a mai afirmat Doru Dăncuş.

Primarul Municipiului Baia Mare a mai precizat că aşteaptă un punct de vederea din partea conducerii şcolii şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

Cătălin Cherecheș, fost primar al municipiului Baia Mare, a fost eliberat condiționat din închisoare pe 7 iulie 2026. 

Fostul edil a avut de executat o o pedeapsă de cinci ani pentru luare de mită, rămasă definitivă în 2024, şi mai are pe rol un dosar privind trecerea frauduloasă a frontierei de stat şi fals privind identitatea.  

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