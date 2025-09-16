Cătălin Cherecheș, din penitenciarul în care își execută pedeapsa pentru corupție: „Pușcăria poate fi o binecuvântare”

Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare condamnat la închisoare pentru luare de mită în formă continuată, a transmis un mesaj din penitenciarul Baia Mare, în timpul unei vizite a ministrului Justiției.

„Pentru fiecare dintre noi pușcăria poate fi o binecuvântare”, a scris Cătălin Cherecheș pe o tablă în sala de activități vizitată de ministru, potrivit Digi24.ro.

Amintim că fostul edil a fugit din țară în ziua când Curtea de Apel din Cluj l-a condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentruluare de mită în formă continuată, la sfârșitul lunii noiembrie. După câteva zile, el a fost prins în Germania.

În seara de 28 noiembrie 2023, în urma cooperării polițienești internaționale și a schimbului de date și informații, dintre Poliția Română și autoritățile din Germania, Ungaria, Austria și Italia, a fost localizat, depistat și reținut, de către polițiștii bavarezi și BKA, în Augsburg.

În luna aprilie a anului trecut, judecătorii Tribunalului Bucureşti au admis solicitarea depusă de Cătălin Cherecheş şi au decis să scadă un an din din cei cinci pe care fostul primar al municipiului Baia Mare trebuia să-i petreacă în închisoare.

Este vorba despre perioada în care Cătălin Cherecheş a stat în arest pe durata anchetei în anul 2016, dar şi timpul petrecut într-un penitenciar din Germania, după ce a fugit din România.

Răsplătit cu Ordinul „Iustinian Arhiepiscopul”

În luna iunie a acestui an, Cătălin Cherecheș a primit în absență cel mai înalt ordin al ortodoxiei maramureșene – Ordinul „Iustinian Arhiepiscopul”

Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului a decorat familia Tabita și Cătălin Cherecheș cu medalia Iustinian Arhiepiscopul. Distincția a fost ridicată de soția fostului edil din Baia Mare chiar din mâna înaltului prelat.

Ceremonia s-a desfășurat în cadrul unei slujbe care a avut loc în biserica ortodoxă din cartierul Ferneziu, pe care familia Cherecheș a sprijinit-o constant de-a lungul vremii, se arată într-o postare pe Facebook.