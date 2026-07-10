Foto Cătălin Cherecheş, fostul primar din Baia Mare, eliberat condiţionat din închisoare. Decizia este definitivă

Tribunalul Maramureş a judecat vineri contestaţia depusă de procurorii DNA împotriva hotărârii prin care Judecătoria Baia Mare a admis eliberarea condiţionată a fostului primar Cătălin Cherecheş.

Magistrații Tribunalului Maramureș au respins vineri contestația DNA la hotărârea de eliberare condiționată a fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Decizia este definitivă.

Fostul edil execută o pedeapsă de cinci ani pentru luare de mită, rămasă definitivă în 2024, şi mai are pe rol un dosar privind trecerea frauduloasă a frontierei de stat şi fals privind identitatea.

Judecătoriei Baia Mare a admis în 16 iunie cererea lui Cătălin Cherecheş de eliberare condiţionată din Penitenciarul Baia Mare.

„Admite propunerea de liberare condiţionată privind pe condamnatul C. C. şi, în consecinţă, (...) dispune liberarea condiţionată a condamnatului din executarea pedepsei de 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 470/12.04.2024 a Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală, în baza căreia s-a emis mandatul de executare a pedepsei nr. 1194/23.04.2024 de către Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală”, se arăta în decizia din 16 iunie a Judecătoriei Baia Mare.

Potrivit aceleiaşi hotărâri, perioada cuprinsă până la 18 martie 2028 reprezintă termenul de supraveghere.

A fost trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat

În 2025, fostul primar al municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş, a fost trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Dosarul urmează a fi judecat în prima fază procesuală la Secţia Penală a Judecătoriei Baia Mare.

Fostul edil execută pedepsa în Penitenciarul din Tăuţii de Sus din judeţul Maramureş.

Amintim că fostul edil a fugit din țară în ziua când Curtea de Apel din Cluj l-a condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, la sfârșitul lunii noiembrie 2024. După câteva zile, el a fost prins în Germania în Gara din Augsburg și de atunci se află în arest.

În seara de 28 noiembrie 2023, în urma cooperării polițienești internaționale și a schimbului de date și informații, dintre Poliția Română și autoritățile din Germania, Ungaria, Austria și Italia, a fost localizat, depistat și reținut, de către polițiștii bavarezi și BKA, în Augsburg, bărbatul, de 45 de ani, din Baia Mare, urmărit internațional.

DNA a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv și în cazul a socrilor lui Cherecheș. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați (soț și soție), în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și complicitate la dare de mită”, a informat DNA într-un comunicat de presă.