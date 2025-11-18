Primarul Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei

Fostul primar al municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş, care ispăşeşte o condamnare de cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, a fost trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Alături de fostul edil au mai fost trimişi în judecată complicii săi, fostul său şofer, Cosmin Sabou, şi Ilie Ureche, proprietarul unei firme care presta activităţi contractuale pentru Primăria Baia Mare, scrie Agerpres.

Dosarul urmează a fi judecat în prima fază procesuală la Secţia Penală a Judecătoriei Baia Mare.

Fostul edil execută pedepsa în Penitenciarul din Tăuţii de Sus din judeţul Maramureş.

Amintim că fostul edil a fugit din țară în ziua când Curtea de Apel din Cluj l-a condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, la sfârșitul lunii noiembrie 2024. După câteva zile, el a fost prins în Germania în Gara din Augsburg și de atunci se află în arest.

În seara de 28 noiembrie 2023, în urma cooperării polițienești internaționale și a schimbului de date și informații, dintre Poliția Română și autoritățile din Germania, Ungaria, Austria și Italia, a fost localizat, depistat și reținut, de către polițiștii bavarezi și BKA, în Augsburg, bărbatul, de 45 de ani, din Baia Mare, urmărit internațional.

DNA a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv și în cazul a socrilor lui Cherecheș. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați (soț și soție), în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și complicitate la dare de mită”, a informat DNA într-un comunicat de presă.