search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Călin Georgescu îi dirija pe ceilalți și le dădea ordin când să vorbească. Dezvăluirile unei martore prezente la întâlnirea de la Ciolpani

0
0
Publicat:

Rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat a fost esențial în consolidarea hotărârii membrilor și în legitimarea acțiunilor planificate, au stabilit procurorii în rechizitoriu. O martoră prezentă la întâlnirea de la ferma din Ciolpani a relatat că discuțiile erau conduse de către Georgescu, el fiind cel care i-a convocat pe participanți și a impus regulile interacțiunii. Atmosfera era descrisă ca extrem de încărcată, inculpatul manifestând o atitudine dominantă și prezentându-se ca „un lider ideologic și strateg.”

Călin Georgescu și Eugen Sechila FOTO: Inquam Photos
Călin Georgescu și Eugen Sechila FOTO: Inquam Photos

Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi plănuit destabilizarea României, cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după anularea primului scrutin prezidențial prin decizia CCR din 6 decembrie.

Planul de deplasare spre București al unui grup de 21 de persoane, în decembrie 2024, cu intenția de a declanșa proteste deturnate în acțiuni violente, este descris de anchetatori drept o amenințare directă la adresa ordinii constituționale.

Întâlnirea inițială a avut loc la Mediaș, unde s-a stabilit deplasarea cu șapte autoturisme, echipate cu arme albe, bastoane telescopice, spray-uri lacrimogene, două pistoale și peste 60 de materiale pirotehnice profesionale.

„Membrii grupului știau exact motivul deplasării la București și au aderat la o formațiune organizată de tip paramilitar, controlată de Potra Horațiu”, au declarat sursele, pentru Antena 3.

În această schemă, Georgescu ar fi jucat un rol central, influențând psihologic participanții și conferind legitimitate planurilor radicale.

Potrivit sursei citate, martora prezentă la întâlnirea de la Ciolpani a descris o atmosferă tensionată, condusă strict de către Georgescu, care i-a convocat pe toți participanții.

Ea a relatat detalii precum refuzul acestuia de a permite personalului să intervină sau să servească, arătând că discuțiile aveau un caracter strict confidențial.

Surse judiciare mai arată că o martora prezentă la întâlnirea de la Ciolpani a descris o atmosferă tensionată și controlată strict de către Călin Georgescu. Potrivit declarațiilor acesteia, „părea că discuțiile erau conduse de către Georgescu, el fiind cel care i-a convocat pe toți participanții”.

Ulterior, când a întrebat dacă să mai pună lemne pe foc, i-a arătat din nou că nu este nevoie și că „poate părăsi încăperea.”

Aceste gesturi, potrivit surselor, „arată clar că discuția avea un caracter confidențial, participanții dorind nu doar să nu fie auziți, ci nici măcar deranjați”.

Atmosfera era descrisă ca fiind „extrem de încărcată”, Georgescu manifestând o atitudine dominantă și impunând regulile interacțiunii.

„El a stabilit tăcerea în fața personalului, a dictat desfășurarea evenimentului și a demonstrat o autoritate incontestabilă asupra celorlalți participanți, prezentându-se ca un lider ideologic și strateg”, susțin aceleași surse.

Refuzul de a permite intervenția gazdei în orice fel a fost interpretat de anchetatori ca o dovadă că „întâlnirea avea un caracter strict confidențial, iar orice prezență neautorizată era considerată un risc”.

Sursele au mai confirmat că, la data de 4 decembrie 2024, Georgescu l-ar fi contactat pe Eugen-Ionuț Sechila, cunoscut pentru afinități legionare și implicare în tabere paramilitare, spunându-i că are „un plan” și folosind expresii precum: „îi va prinde ca într-o menghină pe cei care agresează familia”.

În paralel, bodyguardul său ar fi transmis informații alarmiste unor cadre din MAI, sugerând că interlopi înarmați ar fi fost folosiți pentru a compromite protestele.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
digi24.ro
image
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
stirileprotv.ro
image
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
gandul.ro
image
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
mediafax.ro
image
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
fanatik.ro
image
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
libertatea.ro
image
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
observatornews.ro
image
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
playtech.ro
image
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Ursoaica care a atacat un bărbat din Mureș, împușcată după 33 de ore de căutări. Care este starea de sănătate a victimei
kanald.ro
image
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Wooooooow! Ce a slăbit Andra! Ce superbisimă! Artista arată uluitor, după ce a dat jos mai bine de 10 kilograme: Ce bine arăți! Ai și întinerit
romaniatv.net
image
A murit actorul Robert Redford! Idolul ecranului devenit regizor și activist, avea 89 de ani
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Cum să elimini grăsimea abdominală după naștere. Gina Pistol și-a expus abdomenul și caută soluții
actualitate.net
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
velica jpg
Femeile fatale ale Evului Mediu românesc: iubiri interzise, intrigi și destine frânte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă

OK! Magazine

image
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!