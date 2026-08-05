Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra au ajuns, miercuri dimineață, 5 august, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cei doi sunt judecați în dosarul privind tentativa de lovitură de stat.

Zeci de oameni s-au adunat din nou, miercuri, în fața ÎCCJ, pentru susținerea lui Călin Georgescu.

Sursa Facebook / Teodorescu Cristina

Dosarul a fost amânat pe 29 iunie de către ÎCCJ, pentru data de 5 august. În dosar sunt vizați atât Călin Georgescu, cît și Horațiu Potra, precum și alți 20 de inculpați.

Amintim că procesul se află în etapa în care judecătorii trebuie să decidă dacă dosarul va merge mai departe către judecata pe fond.

Sursa Facebook / Alexandru Dorel Petrica

Este vorba despre dosarul în care Parchetul General l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată, alături de Horațiu Potra și alți 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Potrivit procurorilor, membrii grupării conduse de Horațiu Potra ar fi urmărit să se infiltreze în protestele organizate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca violențe și haos. Anchetatorii susțin că planul ar fi fost stabilit în cadrul unei întâlniri desfășurate la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea scrutinului, întâlnire la care ar fi participat Călin Georgescu și persoane din cercul său apropiat.

Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a hotărât începerea judecății, însă Călin Georgescu și ceilalți inculpați, printre care şi Horaţiu Potra, au contestat decizia, iar cauza a ajuns la instanța supremă. Inițial, dosarul a fost repartizat unui complet format din judecătorii Paul Mihail Frățilescu și Adina Adriana Radu. Cei doi au ascultat pledoariile părților pe 14 aprilie, însă au amânat de trei ori pronunțarea unei soluții.