Un incendiu a izbucnit, miercuri, în apropierea Rafinăriei Lukoil din Ploiești, unitate care nu funcționează în această perioadă, în urma restricțiilor impuse Rusiei ca sancțiuni pe fondul războiului din Ucraina.

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La sosirea echipajelor de intervenție la locul evenimentului s-a constatat că arderea se manifestă generalizat la o hală, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 1.000 mp. Din primele date în interiorul halei sunt depozitați diluanți.

Până la acest moment nu au fost identificate victime.

Ca urmare a degajărilor mari de fum a fost emis un mesaj de avertizare a populației prin RO-ALERT. Pentru gestionarea situației de urgență la locul intervenției au fost alocate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară, 1 autospecială de descarcerare, 1 autocisternă, 1 ambulanță SMURD și 1 ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

În aceste momente, incendiul a fost localizat. Arderea se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.500mp, fiind afectate 1 autotren și 3 autoturisme.

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Primele date arată că focul se manifestă la o hală, vis-a-vis de rafinărie, pe un amplasament care nu aparține acesteia.

Flăcările au izbucnit pe un amplasament situat vis-a-vis de poarta 3 de intrare în Rafinăria Lukoil. Focul se manifestă cu degajări importante de fum, la o hală a unui agent economic, pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați, scrie News.

Circulaţia pe strada Mihai Bravu din Ploieşti a fost blocată din cauza incendiului.

ISU Prahova anunţă că, pentru avertizarea persoanelor aflate în zonă, va fi transmis mesaj RO-Alert.