 Incendiu într-un bloc din Florești. Mai multe apartamente au fost cuprinse de flăcări, iar focul s-a extins la acoperiș | adevarul.ro
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Video Incendiu într-un bloc din Florești. Mai multe apartamente au fost cuprinse de flăcări, iar focul s-a extins la acoperiș

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Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, 9 septembrie, la mai multe apartamente dintr-un bloc situat pe strada Eroilor, în comuna Florești, județul Cluj. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor, iar focul s-a extins parțial și la acoperișul imobilului.

Incendiu într-un bloc din Florești
Incendiu într-un bloc din Florești Foto: sursa: ISU CLUJ

La fața locului au fost mobilizate progresiv echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca. Intervenția se desfășoară cu patru autospeciale de stingere, două autoscări și o ambulanță SMURD.

Sursa video: ISU Cluj

Potrivit primelor informații transmise de pompieri, nu au fost anunțate victime.

Intervenția este în desfășurare, iar datele privind amploarea incendiului și eventualele pagube sunt în dinamică.

Sursa video: ISU Cluj

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