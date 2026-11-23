Tragedie în municipiul Târgu Jiu, unde un bebeluș în vârstă de opt luni a murit în ambulanță, în timp ce era transportat la spital.

Ambulanță Foto: Shutterstock

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Gorj, duminică, 22 noiembrie, în jurul orei 06:22, polițiștii au fost anunțați printr-un apel la 112 despre decesul unui copil de opt luni, produs în timp ce acesta se afla într-o ambulanță, pe rampa unității medicale din Târgu Jiu.

Echipajul medical preluase bebelușul din fața locuinței familiei, unde mama aștepta cadrele medicale cu copilul în brațe. Femeia era panicată, iar când au observat starea gravă a copilului, cei doi asistenți medicali au decis să îl transporte de urgență la spital, potrivit News.ro.

În timpul deplasării, cadrele medicale au constatat că băiețelul era inconștient și nu respira. Au început imediat manevrele de resuscitare, prin ventilație cu mască și balon, precum și compresii toracice. La sosirea la spital, copilul prezenta rigiditate cadaverică, fiind declarat decesul.

Potrivit reprezentanţilor SJU Târgu Jiu, mama s-a prezentat cu bebeluşul în vârstă de opt luni la Camera de gardă Pediatrie sâmbătă seara.

„Copilul a fost consultat de medicul de gardă care a recomandat internarea în Secţia Pediatrie, dar mama nu a dorit să se interneze, a notat în registrul Camerei de gardă că refuză internarea şi a semnat. I-a fost recomandat tratament şi a părăsit unitatea", au transmis reprezentanţii SJU Târgu Jiu.

Surse judiciare au precizat că medicamentele nu i-ar fi fost administrate conform prescripției medicale.

De asemenea, ambulanța a fost trimisă la solicitare cu echipaj format din asistenți medicali, întrucât echipajul cu medic transporta o pacientă cu insuficiență respiratorie de la Spitalul din Motru la Târgu Jiu.

La examinarea vizuală a trupului, polițiștii nu au identificat urme vizibile de violență. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.