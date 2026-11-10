Pensia de întreținere pentru copii: Înalta Curte clarifică recuperarea ratelor viitoare

Executarea silită a pensiei de întreținere pentru un copil minor poate fi încuviințată și pentru ratele care vor deveni scadente în viitor, nu doar pentru cele deja restante. Fiecare sumă va putea fi însă recuperată silit numai atunci când ajunge la termenul de plată. Aceasta este soluția stabilită de Înalta Curte de Casație și Justiție printr-o decizie pronunțată pe 9 noiembrie 2026, informează JURIDICE.ro.

Foto: Shutterstock

Ce înseamnă concret pentru părinți

Atunci când există o hotărâre judecătorească sau un alt titlu executoriu care stabilește plata pensiei de întreținere până la împlinirea vârstei de 18 ani, instanța va încuviința executarea silită inclusiv pentru ratele viitoare.

Practic, nu va fi necesară o nouă încuviințare pentru fiecare rată care ajunge ulterior la scadență și este acoperită de același titlu executoriu.

De exemplu, dacă pensia trebuie plătită lunar, încuviințarea poate acoperi și lunile următoare. Executorul nu va putea însă recupera de pe acum toate sumele datorate până la majoratul copilului, ci numai pe măsură ce ajung la termenul de plată.

Ce nu schimbă decizia

Soluția nu majorează pensia de întreținere și nu obligă părintele datornic să achite anticipat întreaga sumă aferentă perioadei rămase până la 18 ani. Ea clarifică întinderea încuviințării executării silite, fără să schimbe termenele de plată stabilite prin titlul executoriu.

Decizia nr. 14/2026 a fost pronunțată într-un recurs în interesul legii, procedură prin care Înalta Curte unifică interpretarea legii de către instanțe. Dezlegarea devine obligatorie pentru instanțe de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial.