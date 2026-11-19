Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de Academia de Studii Economice din București (ASE) într-un proces privind anularea diplomei de master a unei foste absolvente care nu deținea o diplomă de licență în momentul înmatriculării. Decizia pronunțată joi, 19 noiembrie, este definitivă, iar diploma de master rămâne valabilă.

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Potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor, completul de judecată a respins ca nefondat recursul formulat de ASE împotriva deciziei civile nr. 560A din 25 mai 2026, pronunțate de Curtea de Apel București.

Prin acea hotărâre, instanța de apel schimbase sentința primei instanțe și respinsese ca inadmisibilă acțiunea prin care ASE solicita anularea actului juridic.

Cazul vizează o fostă studentă a instituției. Aceasta a obținut diploma de master, însă ASE a deschis ulterior un proces pentru anularea documentului, invocând situația studiilor anterioare. Mai exact, absolventa nu deținea diploma de licență în momentul înmatriculării la programul de master.

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Avocatul Adrian Cuculis a anunțat că Înalta Curte a confirmat soluția favorabilă obținută la Curtea de Apel București.

„Decizia definitivă o să rămână o pată pe fața ASE-ului și o dovadă clară că greșelile unui secretariat pot avea consecințe serioase”, a transmis avocatul.

Cuculis a amintit că a câștigat prima etapă a procesului în urmă cu aproximativ un an. Potrivit acestuia, hotărârea definitivă confirmă dreptul fostei studente de a păstra diploma de master.

Procesul a avut ca obiect constatarea nulității unui act juridic și a fost înregistrat la Înalta Curte în iulie 2026. Prin decizia din 19 noiembrie, instanța a închis definitiv disputa judiciară dintre ASE și fosta absolventă.

Ce prevăd regulile de admitere la master

Ca regulă generală, Legea învățământului superior nr. 199/2023 prevede, la articolul 60, că la programele de masterat pot candida absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă. Același articol stabilește că universitățile elaborează regulamente specifice pentru admiterea la aceste programe.

Există însă o distincție între lipsa diplomei ca document și lipsa absolvirii examenului de licență. De exemplu, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din ASE solicită în dosarul de admitere la master copia diplomei de licență sau, pentru promoția 2026, adeverința de absolvire a examenului de licență. Această alternativă privește documentul care dovedește promovarea examenului, nu eliminarea condiției de studii anterioare.