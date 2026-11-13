ÎCCJ: Actualizarea penalităților de întârziere cu rata inflației nu înseamnă o despăgubire dublă

Penalitățile de întârziere pot fi actualizate cu inflația. Care este explicația?

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Actualizarea penalităților de întârziere cu rata inflației nu înseamnă o despăgubire dublă, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție prezentate de JURIDICE.ro de către Alina Matei.

Explicația ține de scopul diferit al celor două mecanisme: penalitățile compensează întârzierea la plată, în timp ce actualizarea cu inflația păstrează valoarea reală a sumei datorate, afectată de scumpiri.