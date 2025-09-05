Justițiabil clujean revoltat de protestul magistraților: „Vine la serviciu, e plătit, dar nu muncește”

Nemulțumit că dosarele sale au fost amânate de două ori la Tribunalul Cluj din cauza protestelor magistraților față de măsurile de austeritate, un clujean a trimis două scrisori deschise instanței. El explică cum, de fapt, judecătorii sunt în grevă, deși această formă de protest le este interzisă.

Într-un interviu pentru „Adevărul” Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a susținut că nu poate fi refuzat dreptul de protest al magistraților, însă greva nu este permisă de lege.

„S-au realizat și consultări cu reprezentanții magistraților, dânșii au optat pentru niște forme de protest. Într-o societate democratică, dreptul la protest nu poate fi refuzat nimănui, dar, așa cum ați spus și noi la începutul discuției noastre, greva nu este permisă în acest domeniu și atunci bineînțeles că orice formă de protest trebuie să evite să fie o sistare totală a activității de natura unei greve, pentru că acest lucru, repet, nu este permis de lege”, a explicat el.

În realitatea, însă judecătorii fac grevă, având în vedere că deși sunt prezenți la ședințele de judecată, ei amână cauzele, așa cum a constatat și clujeanul Lucian Todoran. El acuză, în două scrisori deschise, că judecătorii au transformat actul de justiție într-o „farsă judiciară” și că își pun interesele financiare înaintea responsabilității față de justițiabili.

„Pasibili de abuz în serviciu”

În ultima scrisoare Todoran afirmă că judecătorii iau decizii de amânare dinainte stabilite:

„Judecătoarea Dumitriela Rodica Cazan, cu care am avut de-a face azi, a venit în sala de judecată cu soluțiile de amânare deja pregătite. Dacă bărbatul-judecător de ieri nici nu a avut curajul să pună în discuție amânarea, femeia-judecător cu care am avut de-a face azi mi-a dat cuvântul. Am vorbit fără vreun rost: soluția era deja luată de un colectiv de judecători isterizat de ideea ca veniturile lor să meargă doar în sus.”

El adaugă că judecătorii nu țin cont că au salarii bune, iar „banii nu sunt o problemă pentru a le asigura necesitățile de bază.”

Todoran susține că prin acțiunea lor de protest de factură sindicală se pun în contradictoriu cu managementul și devin partinici: „Dar s-au amăgit că managementul e guvernul. În realitate, managementul lor sunt justițiabilii în serviciul cărora ar trebui să funcționeze instanțele de judecată și nu în slujba pseudosindicatelor în care s-au transformat acele conciliabule de judecători!”

Clujeanul susține că judecătorii au transformat ședințele de judecată „în niște farse judiciare în care dosarele se strigă ca, mai apoi, să nu se judece.”

Todoran aduce acuzații grave la adresa judecătorilor: „Refuzând să își exercite atribuțiile pentru niște motive ce nu au legătură cu spețele concrete pe care le judecă, judecătorii se fac pasibili de pedeapsa datorată infracțiunii de abuz în serviciu.”

„Nu mai contează nici că instrumentalizează actul de justiție din lăcomia de bani a breslei lor”, concluzionează Todoran.

„Justiția nu e o corporație sindicalistă”

Prima scrisoare relatează prima ședință de judecată în care omul s-a confruntat cu refuzul judecătorilor de a munci.

Deși a cerut să fie judecat dosarul în timpul verii, Todoran a fost amânat pentru luna septembrie. „Și, când am venit, m-a anunțat efectiv să plec. Fără să pună în discuție amânarea și fără să mă anunțe ce nemulțumiri are el, personal, de a fost împins la protest și nu vrea să judece. Și mi-a și zâmbit la final, deși îi spusesem clar că mă opun amânării. Altfel spus, judecătorul vine la serviciu, e plătit, dar vine ca să nu muncească.”

El a găsit pe secțiunea Tribunalului Cluj din portalul instanțelor de judecată o hotărâre de la sfârșitul lunii august 2025 prin care o adunare de judecători declară „că ei nu mai judecă începând de amu și „până la retragerea proiectului de lege”. În esență, nemulțumirile privesc banii și deciziile guvernului prin care banii se distribuie.”

„E inacceptabilă atragerea judecătorilor individuali în acțiuni ce privesc refuzul de a judeca pe motiv de nemulțumiri bănești” – este de părere Lucian Todoran. El a mai susținut că „justiția nu este o corporație sindicalistă”.

„Judecătorii nu au dreptul la grevă”

El susține că această formă de protest are caracterul unei greve, iar judecătorii, conform legii, nu au dreptul la grevă. „Chiar ei, care sunt chemați să respecte legea, ajung să o încalce atunci când propriul interes e în joc”, arată clujeanul.

Motivația protestului este strict materială, subliniază el: „Instrumentalizează actul de justiție din lăcomia de bani a breslei lor.” Și continuă: „Dacă nu sunt mulțumiți cu plata atunci au posibilitatea să-și caute alte locuri de muncă care sunt, în măsura limitelor posibilului, pe placul lor. E nejustificată plata pe care judecătorii protestatari o primesc, pentru că plata se acordă ca urmare a muncii. Or, ei vin la serviciu ca să NU muncească”, mai susține Todoran.

În încheiere, clujeanul avertizează că independența și valoarea justiției nu pot fi reduse la beneficii salariale: „Nu banii sunt cei care le conferă judecătorilor independența sau valoarea în societate. Ar trebui să le caute acolo, «unde nici molia, nici rugina nu le distrug şi unde hoţii nu le sapă şi nu le fură».”