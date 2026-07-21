 Tragedie pe Valea Oltului: Un bărbat a murit după ce un bolovan s-a prăbușit peste mașina sa | adevarul.ro
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Tragedie pe Valea Oltului: Un bărbat a murit după ce un bolovan s-a prăbușit peste mașina sa

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Un bărbat a murit după ce un bolovan desprins de pe un versant s-a prăbușit marți peste un autoturism care circula pe DN 7, între localitățile Boița și Lazaret, pe Valea Oltului. Traficul rutier este blocat.

Victima e resuscitată la fața locului. FOTO ISU Sibiu
Victima e resuscitată la fața locului. FOTO ISU Sibiu

UPDATE 08.20 Victima a murit

Bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul a declarat decesul.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, la locul incidentului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, un echipaj SMURD cu medic și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. În sprijin a fost trimis și elicopterul SMURD.

În autoturism se aflau două persoane în momentul producerii incidentului. Una dintre acestea a reușit să se autoevacueze, în timp ce a doua persoană a rămas încarcerată.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani, găsit în stare de inconștiență de către echipele de intervenție.

Salvatorii au reușit să îl extragă dintre fiarele contorsionate ale mașinii, iar în prezent îi aplică manevre de resuscitare.

Traficul rutier este afectat. FOTO ISU Sibiu
Traficul rutier este afectat. FOTO ISU Sibiu

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea, în zona localității Lazaret, județul Sibiu, pentru desfășurarea intervenției de descarcerare a conducătorului unui autoturism avariat de o piatră căzută de pe versant”, a precizat Poliția Română.

Se estimează reluarea circulației după ora 08.30.

Amintim că, în 2022, un bolovan a căzut de pe versant peste parbrizul unei mașini aflate în trafic, pe Drumul Național 66, în zona Defileului Jiului, în localitatea Bumbești-Jiu, din județul Gorj.

Șoferul autoturismului a murit.

În 2024, un politician din Arad, în vârstă de 34 de ani, a fost rănit grav, după ce pe mașina în care se afla a căzut un bolovan de pe versant, în zona localităţii Gurahonţ.

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