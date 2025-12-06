search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
Ilie Bolojan a încercat să treacă neobservat la Târgul Gaudeamus. S-a echipat cum rar este văzut și a răsfoit câteva cărți: „A venit fără tam-tam”

Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a mers sâmbătă, 6 decembrie, „fără tam-tam”, la Târgul de Carte Gaudeamus - 2025, desfășurat în cadrul Pavilionului B2 Romexpo. Cu o șapcă pe cap și în geacă, șeful Executivului a încercat să treacă drept un cititor obișnuit.

Ilie Bolojan, la Gaudeamus. FOTO Facebook Marilen Gabriel Pirtea
Ilie Bolojan, la Gaudeamus. FOTO Facebook Marilen Gabriel Pirtea

Nu a reușit.

„Astăzi, la Târgul de Carte Gaudeamus 2025, premierul României, Ilie Bolojan, a vizitat standul Editurii Universității de Vest din Timișoara. A fost un moment plăcut și o reconfirmare a importanței pe care UVT o are în promovarea culturii scrise și a proiectelor academice de calitate”, a scris, pe Facebook, Marilen Gabriel Pirtea (PNL), rectorul Universității de Vest din Timișoara. 

Premierul a răsfoit mai multe cărți. FOTO Facebook Marilen Gabriel Pirtea
Premierul a răsfoit mai multe cărți. FOTO Facebook Marilen Gabriel Pirtea

Rectorul a adăugat:

„M-am bucurat să văd interesul premierului pentru cele mai recente apariții editoriale ale universității. Iar faptul că a și cumpărat trei carti spune mult despre aprecierea față de munca echipei editoriale și față de valorile pe care le susținem”.

„A tăiat bani de la cultură, așa că nu i-am dat nimic mai mult de recomandări de lectură”

Premierul a fost recunoscut și la standurile altor edituri prezente la Târgul Gaudeamus.

„(...) A venit fără tam-tam, ba chiar m-a rugat să nu-l pozăm, ceea ce fac eu este un semn către colegi să nu-l pozeze. A tăiat bani de la cultură, așa că nu i-am dat nimic mai mult de recomandări de lectură. Și-a cumpărat «Întoarcerea marilor puteri», de Jim Sciutto, jurnalist și analist CNN, care identifică o nouă ordine globală, marcată de incertitudine și de acapararea puterii la nivel mondial”, a scris, pe Facebook, Adriana Nica, care a și postat o fotografie cu premierul.

Gaudeamus 2025, o incursiune în universul literar românesc şi internaţional

Pentru cine iubește lectura, Gaudeamus 2025 este o adevărată incursiune în universul literar românesc şi internaţional, cu șansa de a descoperi titluri noi, ediții speciale, autori de renume și discuții creative. Este o ocazie rară de a cumpăra cărți la prețuri avantajoase, cu reduceri și oferte speciale, ceea ce face ca accesul la lectură să fie mai accesibil. Pentru tineri și familii, spațiul dedicat copiilor transformă târgul într-o experiență de descoperire culturală și creativă. Târgul rămâne, totodată, o platformă social-culturală importantă, care aduce în dialog autori, cititori, edituri și instituții de cultură.

Târgul va fi deschis și duminică, 7 decembrie, între orele 10.00 și 20.00,  accesul publicului fiind gratuit.

Președintele de onoare al ediției din acest an este Sabina Fati, jurnalistă, scriitoare și analistă de politică externă.

180 de participanți s-au înscris anul acesta, printre care edituri de renume, agenții de difuzare de carte românească și străină, edituri universitare și instituții de învățământ superior, distribuitori de muzică și o gamă foarte bogată și variată de jocuri educative

Toți participanții au pregătit nu doar lansări și sesiuni de autografe, ci și evenimente speciale, dezbateri, dar și reduceri considerabile. 

