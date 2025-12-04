Video Cărți de pus sub brad pentru cei mici și cei mari. Ce noutăți au pregătit editurile pentru Târgul de Carte Gaudeamus

Fie că e pentru cei mici sau pentru cititorii pasionați, o carte rămâne unul dintre cele mai inspirate cadouri. Iar târgul Gaudeamus oferă anul acesta titluri noi pentru toate gusturile.

Idei de cadouri pentru cititorii adulți

Editura Trei vine cu o mulțime de noutăți, mai ales în imprintul Anansi, coordonat de scriitorul Bogdan-Alexandru Stănescu. Cărțile din această colecție, scrise de autori premiați, poartă cititorii prin întreaga lume. Printre recomandările lui Bogdan-Alexandru Stănescu se numără: ,,Zsömle s-a dus", de László Krasznahorkai - câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatura în 2025; ,,Scurtă plimbare prin Hindukush", de Eric Newbi; ,,Istoria", de Elsa Morante; ,,Plugul strâmb", de Itamar Viera Junior; ,,Lacul creației", de Rachel Kusner; ,,Mater 2-10", de Hwang Sok-yong și ,,Ecoul pădurii", de Richard Powers.

Dacă nu ajungeți la târg, puteți găsi cărțile și online, pe site-ul editurii.

Reprezentatul editurii Art, Matei Sâmihăian, propune titluri inedite, romane grafice pentru tinerii cititori, dar și adulți:

,,Povestea lui Harap Alb", adaptare de Manuela Manița, după Ion Creangă

Vol. 2 ,,Epoca mea de aur", de Daniel Horia

Iarna sunt numai bune de citit și romanele polițiste. Printre noile lansări din această categorie se numără ,,Taina gaițelor", de Anthony Horowitz și ,,Oamenii hazardului", de Nadita Mohamed.

Cărțile prezentate pot fi cumpărate și de aici.

Editura Corint propune, în schimb, o mulțime de romane fantasy. Printre recomandările Alinei Bâltâc se numără:

,,Cum a furat vecinul meu Crăciunul", o comedie romantică pentru Sărbători

,,Bitten. O promisiune de sânge"

,,Trandafirul înlănțuit", de Julie Soto

,,Elita de argint", de Dani Francis

Nici thrillerele nu lipsesc de pe lista recomandările.

Cărțile prezentate pot fi găsite și aici

La ediția din acest a târgului de carte este prezentă și librăria online Elefant. Cele mai multe cărți pe care le au la târg sunt în engleză, pentru cei care nu mai au răbdare să aștepte traducerea în română sau preferă să citească în original.

Dacă preferați dezvoltarea personală, Iuliana Leonti, de la editura For You recomandă titluri precum ,,Mind Mastery", de dr. Gabriella Bondoc; ,,Amprente pe un far părăsit", de Alexandru Boțoroga; cărțile-caiet de exercții ,,Obține starea de bine în 10 minute pe zi", de Gill Thackray și ,,Calmează-ți anxietatea", de Amy Birch.

Cărțile prezentate pot fi găsite și pe site-ul editurii.

Idei de cadouri pentru copii

Editurile nu au uitat, bineînțeles, de micii iubitori de lectură și au pregătit o multitudine de cărți numai bune de dăruit.

Diana Moldoveanu, de la DPH, propune o gamă variată de titluri, pentru copiii de toate vârstele:

Cărți de advent pentru Sărbători, care au inclusiv capitole ascunse, precum ,,Moș Crăciun în acțiune"

Povești clasice, pentru copiii mai mari: ..Grădina Secretă", ,,Poveste de Crăciun", ,,Cartea Junglei"

Cărți din colecția de prevenire a bullyingului și care promovează empatia și încrederea în sine

Romane grafice și cărți de activități Minecraft

Cărțile pot fi găsite și aici.

La editura Arthur, copiii se pot bucura de continuarea mai multor serii, dar și de cărți de autori români:

,,Povestea kendamei pierdute", de Adina Rosseti

,,Să dăruim ferestre", de Matei Vișniec

Crocodilul enorm, de Roald Dahl

,,Cum coboară Moș Crăciun pe horn", de Mac Barnett

,,Ușa secretă", de Mac Barnett

,,Poșta Chiț", de Alexandra Goldillo

Cărțile pot fi găsite și aici.

Și editura For You vine cu mai multe titluri pentru copii, inclusiv pachete speciale pentru Sărbători. Printre noutățile recomandate de Iuliana Leonti se numără:

,,25 de zile în satul lui Moș Crăciun", de Mădălina Diaconu, sub formă de advent

,,Povestea lui Arthur, fulgul cel curios", de Radu Nagy

Cărțile pot fi găsite și pe site-ul editurii.

Și editura Humanitas Junior are o mulțime de titluri pline de aventuri. Coordonatoarea Iustina Croitoru recomandă: ,,Cea mai frumoasă poveste din junglă", scrisă de biologul Alexandru N. Stermin; ,,Anxionauții, pierduți prin Cosmos", poveste în versuri de Iv cel Naiv; ,,Marea cu ferestre", de Cătălin Pavel; ,,Țara Soarelui pe dos. Mic ghid de cultură japoneză", de Dorothea Ko și ,,Povestea unei nopți de iarnă", de Florin Irimia.

Cărțile pot fi cumpărate și de aici.

Editura Corint Junior recomandă cărți prin care copiii pot afla mai multe despre Grigore Antipa sau Emil Racoviță. Dar și o carte de educație muzicală

,,Grigore Antipa salvează Delta Dunării", de Sorin Turturică, cu ilustrații de Alexandra Goldillo

,,Emil Racoviță și expediția spre Polul Sud", de Cristian Greșanu, cu lustrații de Alexandra Goldillo

Cu Oliv pe portativ, de Ana-Maria Rusia, inclusă în Top 50 Profesori din Lume

Târgul de Carte Gaudeamus rămâne deschis până duminică, la ora 20:00.