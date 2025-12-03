A început Târgul de carte Gaudeamus 2025: accesul gratis la peste 600 de evenimente pentru cititori

A început Târgul de Carte Gaudeamus, care își va ține deschise porțile până pe 7 decembrie, în cadrul Pavilionului B2 Romexpo.

Târgul va fi deschis zilnic între orele 10.00 și 20.00, iar accesul publicului va fi gratuit. Președintele de onoare al ediției va fi Sabina Fati, jurnalistă, scriitoare și analistă de politică externă. 180 de participanți s-au înscris anul acesta, printre care edituri de renume, agenții de difuzare de carte românească și străină, edituri universitare și instituții de învățământ superior, distribuitori de muzică și o gamă foarte bogată și variată de jocuri educative.

Pentru cine iubește lectura, Gaudeamus 2025 este o adevărată incursiune în universul literar românesc şi internaţional, cu șansa de a descoperi titluri noi, ediții speciale, autori de renume și discuții creative. Este o ocazie rară de a cumpăra cărți la prețuri avantajoase, cu reduceri și oferte speciale, ceea ce face ca accesul la lectură să fie mai accesibil. Pentru tineri și familii, spațiul dedicat copiilor transformă târgul într-o experiență de descoperire culturală și creativă. Târgul rămâne, totodată, o platformă social-culturală importantă, care aduce în dialog autori, cititori, edituri și instituții de cultură.

Peste 600 de evenimente editoriale se vor desfășura atât în cele șase spații amenajate în incintă, cât și la standurile participanților: lansări și prezentări de carte, proiecte editoriale, dezbateri, întâlniri cu scriitori și sesiuni de autografe; ca și la edițiile precedente, unul dintre spațiile de evenimente amenajate în incinta târgului, denumit „Ion Creangă“, va fi dedicat preponderent celor mai tineri vizitatori.

Toți participanții au pregătit nu doar lansări și sesiuni de autografe, ci și evenimente speciale, dezbateri, dar și reduceri considerabile. Marile edituri vin cu oferte generoase. Spre exemplu, Humanitas și Polirom aduc fiecare peste 1.000 de titluri, dar și cărți-eveniment. Autori de prestigiu precum Gabriel Liiceanu, Matei Vișniec, Ioana Pârvulescu, Gabriela Adameșteanu sau Radu Vancu vor fi prezenți la standurile editurilor, unde își vor lansa cele mai recente titluri, vor avea discuții interesante, dar și sesiuni de autografe. Dintre cele mai importante titluri, Editura Humanitas are „Istoria orbilor. România în război 1940-1945“ a Alinei Pavelescu, „România sub comunism. Paradox și degenerare“ a lui Dennis Deletant sau „Vremea prădătorilor“ de Giuliano da Empoli.

Editura Nemira lansează, printre altele, unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului, autobiografia semnată de Anthony Hopkins, „Hai că am reușit, puștiule“, iar Editura Corint, după cum ne-a obișnuit, vine cu o paletă largă de cărți istorice, printre care „Povești din Cartierul Primăverii“ a Laviniei Betea. Editura Litera vine cu lansări de carte, sesiuni de autografe, dezbateri și întâlniri cu cei mai îndrăgiți autori ai momentului: Cristina Bejan, Irina Georgescu, Alec Blenche, Ioana Bâldea Constantinescu sau Igor Bergler.

Programul complet al Târgului Gaudeamus îl găsiți pe gaudeamus.ro, dar pe site-urile și paginile de social media ale editurilor.