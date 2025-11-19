Educația nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja. Anunțul premierului Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a dat, miercuri, asigurări că educația nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin pachetul 1 de reformă.

„Având în vedere pachetul care a fost adoptat, în care pe educație au fost crescute normele didactice și au fost reduse bursele, nu există intenția ca anul viitor pe componenta de educație pe preuniversitar să se mai ia măsuri care să însemne alte reduceri”, a anunțat Ilie Bolojan, într-o scurtă declarație pentru Edupedu.ro, adăugând că „pe partea de educație măsurile au fost adoptate”.

Bolojan a precizat că în urma măsurilor luate deja până acum, per total buget, „am văzut efectele: este prima dată când ne-au scăzut de la 14,2 miliarde de lei, cât reprezentau cheltuielile într-o lună, la 13,7 miliarde, deci o reducere cu 500 de milioane. Trebuie să menținem acest trend de reducere, ca să ne putem reduce deficitul și să ne stabilizăm cheltuielile bugetare anul viitor. Acesta este realitatea”.

Pe „preuniversitar nu vor mai fi luate alte măsuri. Norma didactică stabilită acum [norma stabilită la 20 de ore pe săptămână prin primul pachet de reformă, crescută astfel cu 2 ore de la 18 cât era anterior – N.Red.] se menține”.

Declarația vine după ce Executivul a început discuțiile pe un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) care limitează cumulul salariu-pensie în sectorul public și care include numeroase alte măsuri pentru reducerea cheltuielilor în sectorul bugetar, cum ar fi suspendarea detașărilor și transferurilor.

Proiectul prevede că, în cazuri temeinic justificate, Guvernul poate adopta un memorandum prin care anumite categorii de personal să fie exceptate de la măsuri, dar în acest moment nu apare nicio excepție pentru Educație în documentele consultate.

Sindicatele din Învățământ au reacționat ulterior față de proiectul de OUG și au vorbit despre o intenție a Executivului „de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ, printr-un nou act normativ care se discută în aceste zile în spatele ușilor închise de la Palatul Victoria”. Reprezentanții profesorilor au cerut partidelor din coaliție să renunțe la „aceste măsuri absurde”.