search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest de Crăciun și Anul Nou. Ce a decis ÎCCJ

0
0
Publicat:

Horațiu Potra, fiul și nepotul său vor petrece Crăciunul și Revelionul după gratii, potrivit deciziei de miercuri, 24 decembrie, a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest. FOTO: Inquam/George Călin
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest. FOTO: Inquam/George Călin

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a analizat solicitările celor trei inculpați privind înlocuirea măsurii arestului preventiv cu una mai blândă.

Horațiu Potra fiul și nepotul său au solicitat fie plasarea în arest la domiciliu, fie cercetarea în stare de libertate, însă procurorii s-au opus.

Curtea Supremă a decis miercuri, 24 decembrie, menținerea arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile în cazul celor trei.

Următoarea cerere în acest sens va putea fi depusă abia la finalul lunii ianuarie 2026.

Horațiu Potra a fost arestat preventiv în 21 noiembrie, fiind acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive, măsura fiind dispusă și în cazul fiului și nepotului său.

El a fost prins în Dubai în luna septembrie și a acceptat să fie adus în România, fapt care a accelerat procedurile judiciare, în condițiile în care între România și Emiratele Arabe Unite nu există un acord de extrădare.

Ce acuzaţii i-au fost aduse lui Horațiu Potra

Dosarul în care este judecat are implicații majore, mercenarul fiind trimis în judecată alături de fostul candidat la Președinție Călin Georgescu și alți 20 de inculpați, acuzați că ar fi comis infracțiuni grave cu scopul destabilizării României. Potrivit rechizitoriului, în contextul hotărârii Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit „în condiţii de clandestinitate” cu Horațiu Potra, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov.

Anchetatorii susțin că Potra, care ar fi acționat în zone de conflict internațional și ar fi desfășurat activități de recrutare și instruire paramilitară, l-a sprijinit pe Georgescu atât anterior, cât și pe parcursul campaniei electorale, în vederea pregătirii acesteia.

La întâlnirea de la Ciolpani, cei doi ar fi discutat un plan prin care Potra și persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfășoare „acţiuni violente cu caracter subversiv”, menite să deturneze manifestațiile pașnice organizate la acel moment.

Potrivit procurorilor, prin contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste și prin transmiterea către susținători a unui îndemn „alarmist şi potenţial manipulator” privind continuarea votului, Călin Georgescu ar fi întreținut și consolidat „rezoluţia infracţională” a lui Horațiu Potra.

Potrivit anchetatorilor,  Horaţiu Potra a coagulat un grup paramilitar format din 21 de persoane, pe care îl conducea, stabilind deplasarea acestora cu șapte autoturisme spre București, unde urmau să declanșeze proteste împotriva autorităților statului, proteste ce ar fi trebuit să fie deturnate în „acţiuni violente apte să desăvârşească politica revizionistă” a lui Călin Georgescu.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au instituit filtre în zone din județele Ilfov și Dâmbovița, precum și în Capitală, iar în urma controalelor au fost descoperite în autoturismele oprite cuțite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare, pistoale și materiale pirotehnice extrem de periculoase, cu potențial de a produce explozii puternice, pagube majore, răni grave sau decese.

Concluzia procurorilor este că acțiunile celor 22 de inculpați au pus în pericol securitatea națională, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională și pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
digi24.ro
image
Crăciun cu zăpadă în România: ninsori, viscol și cod galben în 19 județe și în Capitală
stirileprotv.ro
image
Cum au ajuns bloggeri ruși pro-război să fie pedepsiți de Kremlin și etichetați drept „agenți străini”. Moscova vrea să limiteze influența „ultrapatrioților”, deși îl susțin cu frenezie pe Putin
gandul.ro
image
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
mediafax.ro
image
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Târgul de Crăciun de la Milano: cât costă un pahar de vin fiert, o porție de street-food sau brânzeturile italienești
libertatea.ro
image
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
"Sunt deja morți!" Andrew Tate, mesaj tranșant la 3 zile după ce a fost bătut măr
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
antena3.ro
image
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
observatornews.ro
image
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Declin demografic accelerat în România. Țara a ajuns la nivelul populației de acum aproape 50 de ani
playtech.ro
image
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV! Iubitul Rodică Stănoiu aruncă BOMBA. Cum a MURIT, de fapt, fosta ministră: ‘Eram în bucătărie și...’
romaniatv.net
image
Anunț oficial cu privire la salariul minim. Cine va suporta noile taxe
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Horoscop rune 24–27 decembrie. Mesajele destinului pentru fiecare zodie, ce schimbări se produc de Crăciun. Taurii primesc runa abundenței, transformare profundă pentru Fecioare
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Sabinei, tânăra care și-a închis afacerea și a decis să plece din țară: „Nu de bani e problema, am mașină și apartament”
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!

Click! Pentru femei

image
„Nici măcar nu eram grasă!” Kate Winslet, sfătuită să se mulțumească cu roluri de „fată grasă”, la începutul carierei

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?