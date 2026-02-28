Video Actrița Roxana Condurache, mărturii dramatice din Dubai după atacul din Iran: „Sunt foarte stresată pentru că nu mă pot duce la fiul meu”

Sute de turiști români se află în prezent blocați în Dubai, după ce spațiul aerian a fost închis în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Printre aceștia se află și actrița Roxana Condurache, care ar fi trebuit să revină în România duminică, însă zborul i-a fost anulat în cursul zilei de sâmbătă.

Actrița a oferit imagini realizate de ea în momentul în care hotelul de cinci stele Fairmont The Palm a fost lovit de o rachetă, provocând panică în zonă.

„Sunt aici, blocată în Dubai! Mi s-a anulat zborul de mâine de dimineață, s-a închis spațiul aerian până pe 7 martie. S-a văzut pe cer câte ceva, rachete. Au lovit și un hotel de 5 stele, The Palm Fairmont. S-a auzit ca la artificii, în Dubai Marina. Sunt foarte stresată pentru că nu mă pot duce la Noah, fiul meu, care a rămas în țară cu tatăl lui. Plus că nu știu care este situația aici! S-au închis restaurante, s-au anulat evenimente. Am sunat la consulat și mi-au spus să stau liniștită la interior și să mă înscriu pe site-ul lor cu toate datele. Avem voie să ieșim, doar ne-au sfătuit să stăm în interior și să nu mergem aproape de locații cunoscute”, a declarat Roxana Condurache, pentru Click.

În urma exploziei, turiștii și localnicii din zona Dubai Marina au fugit pentru a se adăposti. Imaginile surprinse arată hotelul Fairmont The Palm cu nori de fum uriași deasupra clădirii. Surse locale susțin că în apropiere se aflau și militari americani. Până în acest moment, patru persoane au fost rănite, iar autoritățile locale monitorizează situația și gestionează evacuările.

Ministerul Afacerilor Externe al României recomandă românilor aflați în Dubai și în alte state afectate de tensiunile din Orientul Mijlociu să evite deplasările neesențiale, să respecte indicațiile autorităților locale și să se înscrie în registrul de asistență consulară prin aplicația „Călătorește informat”.

Situația rămâne tensionată, iar mulți turiști așteaptă reluarea zborurilor comerciale pentru a se întoarce în siguranță acasă.