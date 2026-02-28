search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Kamala Harris îl acuză pe Donald Trump că a implicat SUA într-un conflict nedorit cu Iranul: „Imprudență îmbrăcată în hotărâre”

Fosta vicepreședintă a SUA Kamala Harris l-a criticat pe Donald Trump pentru implicarea Statelor Unite într-un conflict nedorit cu Iranul, descriind atacurile recente drept „imprudente și nejustificate”. Harris a făcut apel la Congres să limiteze puterile președintelui în declanșarea unui război.

Fosta vicepreședintă a SUA Kamala Harris l-a criticat pe Donald Trump. FOTO: Captură Video/ Youtube
Fosta vicepreședintă a SUA Kamala Harris l-a criticat pe Donald Trump. FOTO: Captură Video/ Youtube

Într-o declarație postată sâmbătă pe Facebook, Harris a acuzat administrația Trump că a inițiat o escaladare militară fără sprijinul populației și fără respectarea procedurilor constituționale.

„Donald Trump târăște Statele Unite într-un război pe care poporul american nu îl dorește. Să fiu clară: mă opun unui război de schimbare a regimului în Iran, iar trupele noastre sunt puse în pericol pentru războiul pe care Trump a ales să îl declanșeze. Aceasta este o aventură periculoasă și inutilă cu viețile americanilor, care pune în pericol și stabilitatea în regiune și poziția noastră în lume. Ceea ce vedem nu este forță. Este imprudență îmbrăcată în hotărâre. Cunosc amenințarea pe care o reprezintă Iranul și ei nu trebuie niciodată lăsați să obțină o armă nucleară, dar acesta nu este modul de a elimina acea amenințare”, a subliniat Harris.

Fosta vicepreședintă a mai criticat contradicțiile președintelui: „În timpul campaniei, Donald Trump a promis să pună capăt războaielor, nu să le înceapă. A fost o minciună. Apoi, anul trecut, a spus că „am distrus” programul nuclear al Iranului. Și aceasta a fost o minciună. Și haideți să privim cu toții lucid ceea ce urmează. Președintele a spus deja că acest conflict poate provoca victime americane. Doug și cu mine ne vom ruga pentru toți bărbații și femeile noastre curajoase din serviciul militar, despre care știm că desfășoară misiuni periculoase cu o măiestrie, disciplină și precizie excepționale. Trupele noastre merită un comandant suprem care abordează deciziile legate de război și pace cu aceeași fermitate și disciplină pe care trupele noastre o arată în fiecare zi”.

Harris a amintit și rolul Congresului conform Constituției. 

„Conform Constituției Statelor Unite, Președintele trebuie să primească autorizare de la Congres pentru a intra într-un război. Dar chiar dacă ar fi primit-o, asta nu schimbă faptul că această acțiune este nechibzuită, nejustificată și nu este susținută de poporul american. Nu poate exista nicio ambiguitate în opoziția noastră față de războiul ales de Donald Trump, iar Congresul trebuie să folosească toată puterea de care dispune pentru a-l împiedica să ne implice și mai mult în acest conflict. Trupele noastre, aliații noștri și poporul american merită nimic mai puțin”, a mai scris aceasta. 

În paralel, liderii democrați au cerut votarea unei rezoluții care să limiteze puterile președintelui în materie de război. Hakeem Jeffries, liderul democraților din Camera Reprezentanților, a solicitat convocarea Congresului pentru a adopta documentul introdus de congresmanul Ro Khanna și co-sponsorizat de republicanul Thomas Massie. La Senat, Chuck Schumer a cerut detalii despre operațiunea militară și o sesiune specială pentru votarea aceleiași rezoluții.

Republicanii au apărat însă decizia lui Trump. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a afirmat că „soluțiile pașnice și căile diplomatice” s-au epuizat în problema programului nuclear iranian, iar liderul republican din Senat, John Thune, a calificat Iranul drept o „amenințare clară și inacceptabilă” pentru SUA. Potrivit unor surse oficiale, secretarul de stat Marco Rubio a notificat înainte liderii majorității celor două partide despre operațiunea militară, iar ulterior Pentagonul a informat Comisia Forțelor Armate a Camerei Reprezentanților.

