Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
30 de lideri de vârf ai regimului Teheran, inclusiv Khamenei, vizați în primele atacuri ale Israelului. Printre ei se află și fiul liderului suprem iranian

La începutul campaniei de bombardamente asupra Iranului, Israelul a vizat aproximativ 30 de lideri-cheie ai regimului și comandanți militari de rang înalt, inclusiv pe liderul suprem Ali Khamenei, potrivit Times of Israel. Într-o conferință de presă, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că toate indiciile arată că liderul iranian „nu mai este printre noi”.

Atacuri Israel-SUA în Teheran FOTO EPA-EFE
Atacuri Israel-SUA în Teheran FOTO EPA-EFE

Oficiali israelieni citați pe scară largă în mass-media au afirmat că există posibilitatea ca Ali Khamenei să fi fost ucis, într-un demers considerat fără precedent, întrucât ar fi pentru prima dată când Israelul ar viza în mod direct eliminarea unui șef de stat aflat în funcție. Până în prezent, însă, nu a existat un anunț oficial din partea autorităților israeliene. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că liderul suprem este în viață, „din câte știu”.

Potrivit postului israelian Channel 12, care nu a citat surse oficiale, Israelul ar fi coordonat operațiunea cu Statele Unite și ar fi lansat aproximativ 30 de bombe asupra complexului în care se afla Khamenei. Acesta s-ar fi aflat într-o zonă subterană a complexului, însă nu în buncărele aflate cel mai adânc în subteran, care ar fi putut fi penetrate doar de muniție americană specializată. Imaginile din satelit indică faptul că respectivul complex a fost în mare parte distrus.

Postul israelian a mai relatat că secretarul militar al lui Khamenei ar fi fost ucis, la fel ca membri neprecizați ai familiei liderului suprem. De asemenea, postul public israelian Kan a relatat că există indicii potrivit cărora Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem și considerat de mulți drept cel mai probabil succesor, ar fi fost de asemenea ucis.

Printre persoanele vizate în atacuri s-ar fi numărat comandantul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), generalul Mohammad Pakpour și ministrul iranian al apărării, Aziz Nasirzadeh, care ar fi fost uciși. Peședintele Masoud Pezeshkian ar fi fost de asemenea vizat, alături de șefi importanți ai serviciilor de informații iraniene.

Channel 12 a mai relatat că în vizorul Israelului au fost și șeful armatei iraniene, Sayyid Abdolrahim Mousavi, precum și Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională și unul dintre potențialii succesori ai lui Khamenei. De asemenea, Ali Shamkhani, fost comandant al forțelor navale ale IRGC și fost șef al armatei iraniene, ar fi fost vizat și posibil ucis, potrivit unor informații neconfirmate difuzate de Iran International.

Alte ținte au fost Esmail Qaani, șeful forței al-Quds din cadrul IRGC, precum și comandantul forțelor aeriene ale IRGC, Majid Mousavi, responsabil de coordonarea atacurilor cu rachete balistice ale Iranului.

În total, potrivit Channel 12, aproximativ 30 de lideri ai regimului și comandanți militari ar fi fost vizați în primele lovituri israeliene, postul descriind operațiunea drept una extrem de rapidă, și susținând că aceștia ar fi fost „țintiți în 30 de secunde”.

