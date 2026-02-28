Premierul Bolojan, mesaj către românii blocați în Orientul Mijlociu: „Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, că se află în contact permanent cu Ministerul Afacerilor Externe și cu misiunile diplomatice ale României din regiune, pentru a monitoriza situația de securitate din Orientul Mijlociu și a proteja cetățenii români.

„Mă aflu în contact și sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de ambasadele și consulatele României din regiune, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu. Înțelegem îngrijorarea românilor aflați în zonă și a familiilor lor din țară. Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român”, a subliniat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a precizat că personalul diplomatic și consular este mobilizat și pregătit să ofere asistență tuturor celor care au nevoie de sprijin. Acesta a recomandat românilor din regiune „să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasările neesențiale și să contacteze ambasadele sau consulatele României pentru a-și notifica prezența și a primi sprijin”.

„Suntem alături de românii afectați de această situație și vom continua să monitorizăm evoluțiile. Susținem eforturile de asigurare a stabilității și a securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice”, a transmis Ilie Bolojan.

În prezent, autoritățile române nu au raportat cetățeni răniți și continuă să ofere asistență consulară pentru cei aflați în zonele afectate, subliniind că siguranța și protecția fiecărui român rămâne o prioritate.

Românii din Orientul Mijlociu sunt sfătuiți să fie prudenți, să evite călătoriile neesențiale și să rămână în contact permanent cu misiunile diplomatice pentru orice nevoie de asistență.

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Principala grijă este acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii, a transmis Ministerul român de Externe într-un comunicat de presă.

În ceea ce privește situația din Iran, MAE precizează că, la acest moment, nu sunt înregistrate solicitări de repatriere.