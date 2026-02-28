Situație critică la Teheran: Iranul solicită o reuniune extraordinară a AIEA în urma atacurilor asupra siturilor sale nucleare

Reprezentanţa permanentă a Iranului la sediul ONU din Viena a cerut sâmbătă Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) organizarea unei „reuniuni extraordinare şi urgente”, ca răspuns la atacurile lansate de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului, care contestă programul nuclear al Teheranului.

Solicitarea a fost transmisă printr-o scrisoare adresată preşedintelui AIEA, Rafael Grossi, în care se arată că „acuzaţiile nefondate, ameninţările odioase şi actele reprobabile ale agresorilor la adresa programului nuclear paşnic iranian trebuie să fie examinate imediat de către Consiliu”, potrivit Agerpres.

Grossi a participat la negocierile iraniano-americane din 17 şi 26 februarie, percepute de observatori ca fiind printre ultimele şanse de a evita un conflict armat.

AIEA are sediul la Viena și este agenţia ONU responsabilă de promovarea utilizării paşnice a energiei nucleare. Iranul, acuzat de SUA și Israel că ar dori să se doteze cu arma nucleară, îşi apără dreptul la energia nucleară civilă şi refuză accesul complet al AIEA la instalaţiile sale nucleare.

Relaţiile dintre Teheran şi AIEA s-au degradat după scurtul conflict declanşat de Israel pe 13 iunie 2025. Deşi inspecţiile au fost reluate, acestea nu includ siturile nucleare strategice precum Fordo, Natanz şi Isfahan, lovite în timpul atacurilor.

Potrivit unui raport consultat vineri de AFP, AIEA a cerut Iranului să coopereze „într-o manieră constructivă” pentru a permite verificarea tuturor instalaţiilor nucleare.

Agenţia a făcut apel la „reţinere” pentru a evita „orice risc pentru siguranţa nucleară a populaţiilor” din Orientul Mijlociu.