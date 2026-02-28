„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”

Un scandal fără precedent a izbucnit în mass‑media de stat din Rusia. Propagandistul Kirill Fedorov a fost dat afară din emisiune de pe canalul lui Vladimir Soloviov, unul dintre cele mai influente canale pro‑Kremlin, după ce a făcut declarații care contrazic narativa oficială rusă și au atras critici dure din partea propagandiștilor de la Moscova.

Potrivit unui material difuzat în emisiune, Fedorov a recunoscut în mod deschis că armata rusă are deficiențe semnificative, admitând că forțele armate ruse sunt depășite în anumite domenii tehnologice, în special în comunicații și utilizarea dronelor tactice, unde, potrivit interlocutorilor săi, Ucraina ar fi obținut un avantaj, potrivit dialog.

„Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare. Dispozitivele lor sunt mai bine dezvoltate, au o rezistență mult mai bună la războiul electronic și sistemele lor FPV funcționează perfect. Starlink a fost folosit în masă și ne-a oferit un avantaj semnificativ. Rusia nu poate reproduce acest sistem singură și trebuie să căutăm parteneriate tehnologice cu alte țări”, a spus Fedorov în emisiune.

Într-o declarație care a stârnit furia propagandiștilor pro-Kremlin, Fedorov a avertizat și asupra unei amenințări geopolitice.

„Nu exclud un război cu China. Trebuie să colaborăm doar cu țări cu care nu vom fi în conflict, cum ar fi India, dar situația cu China este diferită.”, a spus el.

Comentariile sale au contrazis direct narațiunea oficială a Kremlinului și au evidențiat deficiențele armatei ruse, ceea ce a dus rapid la concedierea lui Fedorov de pe canal.

Incidentul a atras atenția analiștilor și bloggerilor ucraineni, printre care și Denis Kazansky, care a publicat extrase din emisiune și a subliniat că propagandistul rus „a spus adevărul în direct”.

Acest scandal ridică semne de întrebare privind libertatea de exprimare în media de stat rusă și limitele criticii acceptate chiar în cercurile pro-Kremlin.