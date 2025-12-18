Nepoata lui Horaţiu Potra, arestată după ce a păgubit zeci de fermieri şi antreprenori. Firma ei avea contracte de peste două milioane de lei cu instituţii ale statului

Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra, a fost arestată preventiv într-un dosar de înșelăciune, fiind acuzată că a păgubit zeci de persoane cărora le promitea acces la fonduri europene.

Patricia Potra, în vârstă de 25 de ani, nepoata lui Horațiu Potra, a fost arestată preventiv într-un dosar de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, fiind acuzată că ar fi indus în eroare zeci de fermieri și mici antreprenori, cărora le promitea servicii de consultanță pentru obținerea de fonduri europene, potrivit informațiilor apărute în ziarulclujean.

Conform declarațiilor mai multor persoane păgubite, clienții erau convinși să achite avansuri de mii de euro, primind garanții că documentația necesară va fi întocmită și depusă în termen, însă, după efectuarea plăților, comunicarea cu reprezentanții firmei înceta complet, iar proiectele nu erau depuse niciodată.

Surse din anchetă arată că, într-un singur an, Patricia Potra ar fi acumulat aproximativ 60.000 de euro, în condițiile în care plângerile penale au fost depuse în perioada 2024–2025, printre reclamanți numărându-se și un operator de turism din Cluj-Napoca, care susține că a achitat suma de 7.400 de lei pentru două proiecte europene ce nu au fost niciodată depuse.

Reținerea acesteia a fost precedată de un episod tensionat, anchetatorii consemnând că tânăra ar fi încercat să evite măsura preventivă, prefăcându-se că i se face rău, motiv pentru care a fost transportată la Spitalul din Huedin, unde medicii au constatat însă că starea sa de sănătate era normală.

Ulterior verificărilor medicale, Patricia Potra a fost dusă în arest pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit soluției pronunțate de Judecătoria Cluj-Napoca, instanța a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatei pentru perioada 16 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, aceasta fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, cu 11 acte materiale, fără antecedente penale, în calitate de administrator al unei societăți de consultanță.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 2150/187/P/2025 din data de 16.12.2025 şi în consecinţă: În temeiul art. 226 alin. 1 şi 2 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 zile, de la data de 16.12.2025 până la data de 14.01.2026, inclusiv, a inculpatei Potra Patricia Lorena, cetăţean român, necăsătorit, fără obligații militare, studii superioare, administrator în cadrul SC Nexus Finance Analytics SRL, fără antecedente penale, sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunii de înșelăciune în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) (2) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore, de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 16.12.2025, ora 14:00”, se arată în soluţia Judecătoriei.

Firma implicată în aceste cazuri este Potra Romconsulting Service SRL, administrată de Patricia Potra, care, potrivit datelor platformei SICAP.ai, a obținut doar în anul 2025 contracte în valoare de peste 2 milioane de lei cu primării și alte autorități locale pentru servicii de consultanță, aspect care ridică semne de întrebare în contextul anchetei penale aflate în desfășurare.

Cercetările o vizează și pe mama inculpatei, Elena Potra, fost funcționar APIA Cluj, despre care presa locală relatează că ar fi avut un rol în direcționarea unor clienți către firma fiicei sale, acuzații pe care aceasta le-a negat public, susținând că nu a intermediat contracte de consultanță.

Polițiștii avertizează că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare decât cel cunoscut în prezent, anchetatorii identificând în mai multe localități din județul Cluj persoane care au achitat avansuri, dar nu au depus plângeri oficiale, autoritățile subliniind că recuperarea prejudiciilor este posibilă doar în urma sesizării formale a organelor de cercetare penală.