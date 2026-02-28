search
Video Orașul european care pare desprins dintr-un basm: frumusețea clădirilor istorice și a podului medieval uimește turiștii

0
0
Publicat:

Un oraș fermecător, cu străzi pietruite și clădiri istorice, pare desprins dintr-un basm și este considerat “diferit de orice altă destinație europeană”.

Orașul Mostar FOTO: captură video
Orașul Mostar FOTO: captură video

Este vorba despre Mostar, mic dar plin de farmec, situat în Bosnia și Herțegovina, între Croația, Serbia și Muntenegru.

Mostar impresionează prin istoria sa captivantă, străzile pavate cu piatră cubică și clădirile pitorești, care datează încă din secolul al XV-lea, deși cele mai multe construcții provin din anii 1800. Orașul se întinde pe malul râului Neretva, peste care se află celebrul său pod medieval, simbol al centrului vechi și al patrimoniului local, potrivit Express.  

Podul Vechi din Mostar- patrimoniu UNESCO

Cea mai importantă atracție turistică este Podul Vechi din Mostar, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Construit în secolul al XVI-lea, podul impresionează prin frumusețea sa și oferă priveliști spectaculoase asupra centrului vechi.

Alte atracții populare includ Muzeul Victimelor Războiului și Genocidului 1992-1995, zona de piață Bazar Kujundžiluk, Moscheea Koski-Mehmed Pașa și Lacul Jablanica.

Turiștii care au vizitat orașul descriu experiența ca fiind unică.

„Bosnia nu era pe lista noastră, dar am fost plăcut surprinși. Podul este spectaculos, iar orașul abundă de magazine, restaurante și biserici, alături de urmele istoriei recente tumultuoase”, a spus un vizitator.

Altul a adăugat: „Mostar este un oraș-capodoperă care trebuie vizitat.”

„Mostar este atât de diferit de orice altă destinație europeană. Am făcut o excursie de o zi din Dubrovnik pentru a vedea orașul și podul vechi. Sunt multe magazine unice cu suveniruri, iar podul este un spectacol, cu săritori care așteaptă să plonjeze”, a spus un al turist. 

