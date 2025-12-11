Horațiu Potra cere ridicarea sechestrului pus pe lingouri. Liderul mercenarilor, scos din arest și dus în fața judecătorilor

Horațiu Potra a fost adus joi, 11 decembrie, din arestul central la Tribunalul București, pentru a contesta măsurile asiguratorii impuse de procurori asupra averii sale.

Șeful mercenarilor din Congo cere ridicarea sechestrului, argumentând că valoarea bunurilor confiscate ar depăși prejudiciul reținut de anchetatori. Instanța a rămas în pronunțare.

Cunoscut pentru activitatea sa în cadrul Legiunii Străine și pentru implicarea în structuri paramilitare internaționale, Potra a fost reținut pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova, alături de fiul și nepotul său

Pe 20 noiembrie, Horațiu Potra, fiul său Dorian Potra și nepotul său Alexandru Cosmin Potra, au fost aduși în România.

Aceștia sunt anchetați într-un dosar care îi vizează și pe Călin Georgescu, procurorii acuzându-i că ar fi conspirat pentru „răsturnarea ordinii constituționale” din România.

În paralel, Horațiu Potra este cercetat și într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În cadrul acestei anchete, procurorii au instituit sechestru asigurător pe 12 imobile, 28 de kilograme de aur și aproximativ 26 de milioane de lei.