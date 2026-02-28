Video „Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte gravă. Să sperăm că vom ajunge cu bine acasă!”

Anca Țurcașiu și partenerul ei au rămas blocați în străinătate din cauza închiderii spațiului aerian deasupra Doha, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Artista a transmis un mesaj în care spune că nu știe ce urmează și roagă publicul să le țină pumnii să ajungă acasă cu bine.

Anca Țurcașiu a publicat pe Facebook un mesaj, în care povestește că ea și partenerul său ar fi trebuit să călătorească pe 3 martie prin Doha, însă perspectivele sunt nesigure din cauza închiderii spațiului aerian.

„Situația este foarte gravă. Noi trebuia să plecăm pe 3 martie prin Doha, însă acolo este conflict, iar noi nu știm ce se va întâmpla. Țineți-ne pumnii să ajungem cu bine acasă. Așteptăm să vedem ce urmează… Biletele noastre de întoarcere sunt pe 3 martie, via Doha, unde am înțeles că spațiul aerian va fi închis până pe 7 martie. Să sperăm că vom ajunge cu bine acasă!”, a scris Anca Țurcașiu pe Facebook.

Și prezentatoarea Marina Almășan a declarat că fiul său, aflat în regiune, a semnalat explozii în Abu Dhabi și a rugat familia să nu se neliniștească dacă, la un moment dat, internetul ar putea să dispară.

„Primul meu impuls matern a fost să le spun să se urce în primul avion și să vină acasă. Din păcate, avioanele nu mai zboară”, a explicat aceasta.

Consultantul în turism Răzvan Pascu a transmis un avertisment public, după ce zborul său din Doha către București a fost întors din drum.

„Spațiul aerian din Qatar, Emirate, Bahrain și Israel (plus Iran și Irak) este închis. Zborul care decolase acum câteva ore din Doha spre București a fost întors din drum. Pasagerii sunt în aeroport la Doha, aeroportul e full, Qatar Airways încearcă să le ofere cazare fiecăruia, dar va fi dificil”, a scris acesta.

Compania Qatar Airways încearcă să ofere soluții de cazare pasagerilor blocați, însă situația este complicată din cauza numărului mare de curse anulate.

„Se pare că nu se va zbura minim până la 3:00 noaptea din/spre Qatar, acesta este primul anunț oficial. Eu cred că se va prelungi mult și simt că în curând se va extinde restricția de zbor și asupra Arabiei Saudite, deci posibil Qatar va rămâne izolat pe zboruri o perioadă. Părerea mea: anulați orice aveți departe prin lume, cu escală în Orientul Mijlociu în următoarele zile”, a mai transmis consultantul.

Autoritățile aviatice și companiile aeriene monitorizează situația și recomandă pasagerilor să verifice statusul zborurilor și să ia legătura cu operatorii pentru reprogramări sau rambursări.

Conflictul a provocat deja anularea sau amânarea zborurilor și închiderea spațiului aerian în mai multe țări din Orientul Mijlociu.