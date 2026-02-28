Schimbarea regimului este o „misiune imposibilă”, susține Teheranul. 14 baze americane lovite, SUA au lansat în premieră atacuri cu drone

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că obiectivul președintelui american Donald Trump privind schimbarea regimului de la Teheran este o „misiune imposibilă”, în contextul escaladării confruntărilor dintre Iran, SUA și Israel.

Într-un interviu acordat NBC News, Araghchi a afirmat că Iranul nu atacă „americani pe teritoriul lor”, ci baze militare americane din regiunea Orientului Mijlociu, susținând că acțiunile reprezintă un act de autoapărare.

„Nu noi am început această agresiune. Statele Unite și Israelul au început-o. Nu există limită pentru noi în a ne apăra, dar odată ce agresiunea va înceta, vom înceta și noi atacurile de autoapărare”, a declarat oficialul iranian. El a adăugat că, deși în prezent nu există canale de comunicare active cu Washingtonul, Teheranul este interesat de o dezescaladare și este pregătit pentru dialog după încetarea loviturilor americano-israeliene.

Referindu-se la declarațiile lui Trump privind o posibilă schimbare de regim, Araghchi a respins categoric această perspectivă. „Este misiune imposibilă. Nu poți schimba un regim susținut de milioane de oameni”, a spus el, menționând manifestațiile organizate recent în Iran cu ocazia aniversării Revoluției din 1979.

Oficial iranian de rang înalt, ucis în atacuri aeriene

Ali Shamkhani, secretarul Consiliului de Apărare al Iranului și consilier apropiat al liderului suprem Ali Khamenei, a fost ucis în urma loviturilor aeriene americano-israeliene, potrivit Iran International.

Anterior, au apărut informații pe surse potrivit cărora au fost uciși comandantul Gardienilor Revoluției, generalul Mohammed Pakpour și ministrul Apărării, Aziz Nasirzadeh, a relatat Reuters.

Ministrul de externe al Iranului Abbas Araghch a declarat pentru NBC News că liderul suprem, este în viață „din câte știu eu”.

Iranul revendică atacuri asupra a 14 baze americane

Mass-media de stat iraniană a relatat că forțele iraniene au lovit 14 baze militare americane din regiune. Agenția Tasnim, afiliată Gardienilor Revoluției (IRGC), a precizat că atacurile au vizat mai multe facilități din diferite țări.

Printre bazele menționate anterior de IRGC se numără Al Udeid (Qatar), Al Dhafra (Emiratele Arabe Unite), Ali Al Salem (Kuweit), cartierul general al Flotei a V-a din Bahrain și Muwaffaq al-Salti (Iordania). Potrivit surselor iraniene, atacurile cu rachete și drone nu s-au limitat la o singură bază în fiecare țară.

Israelul și SUA anunță lovituri ample

La rândul său, armata israeliană (IDF) a anunțat finalizarea unei „lovituri ample” asupra Iranului. Unul dintre atacuri a vizat un sistem avansat de apărare antiaeriană SA-65 în zona Kermanshah, în vestul Iranului.

Potrivit IDF, operațiunile au avut ca scop „consolidarea libertății de operare a Forțelor Aeriene israeliene deasupra teritoriului iranian” și reducerea capacităților IRGC, precum și prevenirea unor amenințări la adresa populației israeliene.

În același timp, presa americană a relatat că SUA au utilizat în premieră „drone de atac kamikaze”, precum și rachete Tomahawk, pentru a suprasolicita sistemele de apărare iraniene. Oficialii americani citați susțin că au fost vizate sute de „ținte de mare valoare”, inclusiv facilități ale IRGC, instalații navale și obiective subterane asociate programului nuclear iranian.

Un oficial american a declarat că apărarea aeriană iraniană a fost „eficient suprimată”, iar reacția Teheranului ar fi fost „ineficientă”.

Tensiunile din regiune continuă să crească, în timp ce apelurile la dezescaladare rămân, deocamdată, fără rezultat.