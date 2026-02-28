search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Cartea surprinsă pe biroul lui Netanyahu în timpul unei convorbiri cu Trump. Președintele american urmărește operațiunea de la Mar-a-Lago

Preşedintele american, Donald Trump, supraveghează atacul a scară largă împotriva Iranului din reşedinţa sa privată de la Mar-a-Lago, Florida, împreună cu echipa sa de securitate naţională, potrivit Agerpres. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a publicat o fotografie din biroul său în timpul unui apel cu omologul său american.

image

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a informat că Trump a urmărit întreaga noapte operaţiunea, botezată de Statele Unite „Furie Epică” (Epic Fury), şi că a vorbit la telefon cu primul ministru israelian, Benjamin Netanyahu.

„Preşedintele şi echipa sa de securitate naţională vor continua să monitorizeze îndeaproape situaţia pe tot parcursul zilei”, a declarat Leavitt.

De la Mar-a-Lago, unde Trump îşi petrece de obicei weekendurile, republicanul a transmis în zori mesajul video, prin intermediul reţelei sale Truth Social, în care a anunţat lansarea atacului împotriva Iranului, al cărui obiectiv final este căderea regimului.

Biroul lui Netanyahu a publicat o fotografie în care acesta este văzut vorbind la telefon în biroul său, având pe masă o hartă a regiunii, un dosar cu documente şi cartea „Aliaţi în război”, despre puterile aliate din timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945). În mesajul care însoţeşte fotografia, se indică doar că imaginea a fost realizată în timpul unei conversaţii între cei doi lideri.

Conform surselor oficiale, secretarul de stat Marco Rubio a informat despre atac, în prealabil, şapte dintre cei opt membri ai aşa-numitului Grup al celor Opt, din care fac parte liderii republicani şi democraţi ai Camerei Reprezentanţilor şi ai Senatului.

De asemenea, Pentagonul a informat Comisia pentru Servicii Armate a Congresului despre operaţiune când atacurile erau deja în desfăşurare.

Mai mulţi congresmeni democraţi au denunţat faptul că nu au fost avertizaţi cu privire la atac şi acuză Guvernul că a iniţiat un război mascat fără a trece prin Congres, care are autoritatea de a autoriza un conflict militar în exterior.

Israelul a întreprins sâmbătă, împreună cu Statele Unite, un atac comun la scară largă împotriva unor ţinte din Teheran şi alte oraşe din Iran, precum Tabriz (nord-vest) şi Isfahan (centru), care a cauzat zeci de morţi pe teritoriul iranian, printre care cel puțin 85 într-o şcoală primară de fete.

Un locotenent al IDF a declarat că 200 de avioane de vânătoare ale forțelor aeriene au lansat sute de muniții simultan asupra a peste 500 de ținte, inclusiv sisteme de apărare aeriană și platforme de lansare a rachetelor în mai multe zone din țară.

Unul dintre siturile vizate se afla în zona Tabriz din vestul Iranului, a declarat locotenent-colonelul Ella Walewaya, susținând că acesta fusese folosit de o unitate de rachete sol-sol și că de acolo se plănuia lansarea a zeci de rachete către Israel.

Ea a spus că acest lucru a permis Ierusalimului să dejoace amenințările la adresa avioanelor de vânătoare ale forțelor aeriene și a frontului intern al țării.

Locotenent-colonelul Waweya a declarat că a fost cea mai amplă misiune ofensivă din istoria forțelor aeriene israeliene, realizată printr-o operațiune bazată pe informații, iar sute de aeronave au fost coordonate să zboare simultan.

Șeful statului-major israelian: Israelul este angajat într-o operaţiune „decisivă şi fără precedent” împotriva Iranului

„Ne confruntăm acum cu o operaţiune majoră, decisivă şi fără precedent, menită să dezmembreze capacităţile regimului terorist iranian - capacităţi care reprezintă o ameninţare existenţială permanentă la adresa securităţii Statului Israel”, a anunţat locotenent-generalul Eyal Zamir într-o alocuţiune televizată.

De la războiul de douăsprezece zile declanşat în iunie 2025 de către Israel, care a dovedit că „regimul (iranian) este vulnerabil”, acesta, „în ciuda daunelor considerabile suferite (...) nu a renunţat nici la viziunea sa, nici la intenţiile sale ostile de a-şi pune în aplicare proiectul de distrugere a Israelului”, a asigurat ofiţerul.

Armata „este pregătită şi în stare de alertă maximă pentru a răspunde la o serie de scenarii diferite”, a mai declarat generalul în acest mesaj difuzat la sfârşitul Şabatului, odihna săptămânală evreiască, în timpul căreia practicanţii se abţin în mod normal de la a se uita la televizor sau de a asculta radioul.

Însă „nu există o apărare ermetică” şi „nu trebuie să subestimăm capacitatea inamicului de a ne face rău”, a avertizat şeful statului-major, anunţând „încercări dificile” în perioada următoare şi făcând apel la populaţie pentru o „respectare strictă” a instrucţiunilor apărării civile, cea mai bună cale, în opinia sa, de a salva vieţi.

