Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
Ultimele știri
Război în Ucraina

Trump, declarații despre posibile rampe de ieșire avute în vedere de SUA după atacul asupra Iranului

Publicat:

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că analizează mai multe posibile scenarii de încheiere pentru ampla campanie militară americană împotriva Iranului denumită „Operațiunea Epic Fury”, care a început în primele ore ale dimineții de sâmbătă, sugerând că durata și obiectivele finale ale intervenției rămân flexibile, relatează Axios.

image

Într-un interviu telefonic de cinci minute acordat publicației Axios din reședința sa de la Mar-a-Lago, Trump a spus că vede mai multe rampe de ieșire de la o campanie prelungită până la o încheiere rapidă, urmată de noi ultimatumuri adresate Teheranului.

„Pot continua pe termen lung și să preiau controlul asupra întregii situații, sau pot încheia în două sau trei zile și să le spun iranienilor: Ne revedem peste câțiva ani dacă începeți să reconstruiți’”, a declarat Trump, referindu-se la programele nucleare și de rachete ale Iranului. El a prezis că, indiferent de durată, „le vor trebui câțiva ani să-și revină după acest atac”.

Declarațiile oferă cea mai clară imagine de până acum asupra modului în care președintele vede desfășurarea și eventualul deznodământ al campaniei, în contextul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu și al prăbușirii negocierilor nucleare dintre SUA și Iran la Geneva, la începutul săptămânii.

O operațiune scurtă urmată de noi ultimatumuri ar fi un rezultat dramatic diferit față de schimbarea de regim pe care unii oficiali americani și israelieni au descris-o drept obiectiv al atacurilor, notează Axios.

Comentariile președintelui american indică faptul că acesta ar putea fi încă deschis unei soluții diplomatice, chiar și după eșecul negocierilor conduse de emisarii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Potrivit lui Trump, eșecul discuțiilor a fost unul dintre principalele motive pentru lansarea acțiunii militare. „Iranienii s-au apropiat de un acord și apoi s-au retras, s-au apropiat și apoi s-au retras. Am înțeles din asta că nu își doresc cu adevărat un acord”, a spus el.

Trump a susținut, de asemenea, că Iranul a început să reconstruiască unele dintre instalațiile nucleare pe care SUA și Israel le-au atacat în timpul Războiului de 12 Zile din iunie anul trecut. Analiști independenți au indicat activități de construcție care au loc în unele dintre siturile nucleare, dar nu au concluzionat că Iranul și-a reluat activitatea nucleară.

Trump a reiterat de mai multe ori că decizia sa de a lansa „Operațiunea Ciocanul de la Miezul Nopții”, care a distrus sau a avariat semnificativ trei dintre instalațiile nucleare iraniene, a permis desfășurarea operațiunii actuale.

El a susținut că, dacă nu ar fi atacat instalațiile nucleare în iunie, Iranul ar fi putut deja dezvolta o armă nucleară până acum, ceea ce ar fi făcut imposibil un atac.

Pe plan intern, Trump se confruntă cu presiuni politice, inclusiv din partea unei părți a bazei sale MAGA, pentru a evita o intervenție prelungită în Orientul Mijlociu.

Operațiunea Epic Fury

Campania comună SUA–Israel reprezintă una dintre cele mai ambițioase intervenții militare din regiune din ultimele decenii. Potrivit unui oficial american de rang înalt, planul operațional prevede o campanie intensă de bombardamente de cel puțin cinci zile. Cu toate acestea, Trump a sugerat că acest calendar ar putea fi ajustat în funcție de evoluțiile din teren.

Un element-cheie îl reprezintă soarta Liderului Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Israelul l-ar fi vizat atât pe Khamenei, cât și alți oficiali de rang înalt în atacuri asupra unui complex securizat. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că „există tot mai multe semne” că Khamenei ar fi fost ucis în urma unui atac israelian asupra complexului său, deși informația nu a fost confirmată independent.

Trump a confirmat că a vorbit cu Netanyahu după lansarea operațiunii comune. „Am avut o conversație excelentă cu Bibi, suntem pe aceeași lungime de undă”, a spus el.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că Trump a discutat, de asemenea, cu liderii Arabiei Saudite, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, precum și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

SUA

