Tragedie pe Drumul Expres 12: un tânăr a murit, altul rănit după ce au fost loviți de o mașină. Cei doi ar fi verificat o defecțiune la autoturism

Accident grav pe Drumul Expres 12: un tânăr și-a pierdut viața sâmbătă seara, iar altul a fost rănit după ce au fost loviți de un autoturism. Cei doi se aflau pe șosea, cel mai probabil după ce coborâseră dintr-o mașină pentru a verifica o defecțiune.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Expres 12, în afara localității Jitaru. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt, care au demarat imediat verificările.

Potrivit primelor informații ale anchetatorilor, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din comuna Ostroveni, județul Dolj, a acroșat două persoane aflate pe partea carosabilă.

Cele două victime, un bărbat de 30 de ani și altul de 31 de ani, ambii din Șopârlița, se aflau pe șosea, cel mai probabil după ce coborâseră dintr-un alt autoturism din cauza unei defecțiuni, aspect care urmează a fi confirmat de polițiști.

„Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 30 de ani, din comuna Șopârlița, a decedat, iar un alt tânăr a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina”, a transmis IPJ Olt.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

De menționat că Drumul Expres 12, pe sectorul respectiv, nu dispune de bandă de urgență.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul în cadrul unui dosar penal întocmit sub „aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”.