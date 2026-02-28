search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tragedie pe Drumul Expres 12: un tânăr a murit, altul rănit după ce au fost loviți de o mașină. Cei doi ar fi verificat o defecțiune la autoturism

0
0
Publicat:

Accident grav pe Drumul Expres 12: un tânăr și-a pierdut viața sâmbătă seara, iar altul a fost rănit după ce au fost loviți de un autoturism. Cei doi se aflau pe șosea, cel mai probabil după ce coborâseră dintr-o mașină pentru a verifica o defecțiune.

Accident grav pe Drumul Expres 12 FOTO: martor
Accident grav pe Drumul Expres 12 FOTO: martor

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Expres 12, în afara localității Jitaru. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt, care au demarat imediat verificările.

Potrivit primelor informații ale anchetatorilor, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din comuna Ostroveni, județul Dolj, a acroșat două persoane aflate pe partea carosabilă.

Cele două victime, un bărbat de 30 de ani și altul de 31 de ani, ambii din Șopârlița, se aflau pe șosea, cel mai probabil după ce coborâseră dintr-un alt autoturism din cauza unei defecțiuni, aspect care urmează a fi confirmat de polițiști.

Accident grav pe Drumul Expres 12 FOTO: martor
Accident grav pe Drumul Expres 12 FOTO: martor

„Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 30 de ani, din comuna Șopârlița, a decedat, iar un alt tânăr a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina”,  a transmis IPJ Olt.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

De menționat că Drumul Expres 12, pe sectorul respectiv, nu dispune de bandă de urgență. 

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul în cadrul unui dosar penal întocmit sub „aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
digi24.ro
image
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”
stirileprotv.ro
image
Experiența teribilă a unei românce stabilite în Abu Dhabi: ”Pare că tocmai a început războiul”. Decizia autorităților după ce și Riad a fost bombardat
gandul.ro
image
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
mediafax.ro
image
Ajunsă la 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare. A uimit pe toată lumea
fanatik.ro
image
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
libertatea.ro
image
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
antena3.ro
image
Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
observatornews.ro
image
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
cancan.ro
image
Proiect: ieși cu o zi mai repede la pensie pentru fiecare noapte muncită. Ce șanse sunt?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
De ce se poartă mărţişorul la piept: Mulţi îl ţin la mână, însă e greşit, conform tradiţiei
playtech.ro
image
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Se pregătește marea lovitură: Cristiano Ronaldo, înapoi în Spania pentru finalul carierei!
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Iranul a răspuns cu riposte în întreaga regiune, de la Dubai la Doha, după atacurile Israelului și SUA. Ayatollahul Ali Khamenei, în viaţă
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
click.ro
image
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-au contactat
click.ro
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop martie 2026. Cele 4 zodii care parte de schimbări, emoții intense și noi începuturi
image
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul

OK! Magazine

image
Familia regală împotriva lui Beatrice și Eugenie: William le ține la distanță, Kate este rece, iar Harry și Meghan le-au uitat

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?