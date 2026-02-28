Radu Miruță: Mâncarea de la Parlament a devenit mai scumpă decât la restaurant. „N-am prins niciodată ciorba la 3,23 lei”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține că prețurile de la cantina Parlamentului nu mai sunt deloc mici și că, în prezent, o masă acolo ar costa mai mult decât la un restaurant din apropiere.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Insider politic”, de la Prima TV, unde oficialul a fost întrebat dacă preferă să ia masa la popota Ministerului Apărării sau la cantina Parlamentului.

„La popotă acum, că sunt în Ministerul Apărării”, a spus Miruță. Întrebat despre prețuri, acesta a afirmat că la Parlament mâncarea este „foarte scumpă”.

Moderatorul i-a replicat că instituția era cunoscută pentru prețurile reduse, însă ministrul a respins această percepție. „Eu nu am prins-o niciodată. Sunt parlamentar la al doilea mandat, adică de cinci ani. N-am prins niciodată sumele alea cu 3,23 lei, cu 7,23 lei. Sunt mai scumpe decât la restaurantul de peste drum. Sunt foarte scumpe la Parlament”, a declarat el.

În schimb, la Ministerul Apărării, Miruță spune că masa este achitată lunar, în funcție de consum. „Vă spun cinstit că plătesc o dată pe lună. În fiecare zi în care mănânc se contabilizează și la finalul lunii plătesc. Am plătit luna trecută, cred că vreo 270 sau 300 de lei. Dar n-am mâncat în fiecare zi”, a explicat ministrul.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor publice legate de costurile din instituțiile statului și de percepția privind facilitățile de care ar beneficia aleșii.