search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Soarta liderului suprem iranian Ali Khamenei, incertă. Surse israeliene susțin că sunt indicii în creștere că acesta ar fi fost ucis

0
0
Publicat:

Potrivit postului israelian Channel 12, evaluarea preliminară a Israelului este că liderul suprem Ali Khamenei ar fi fost „cel mai probabil” ucis într-un atac aerian israelian desfășurat mai devreme în cursul zilei.

Ali Khamenei FOTO Shutterstock jpg

Potrivit postului israelian Channel 12, evaluarea preliminară a Israelului este că Ali Khamenei ar fi fost „cel mai probabil” ucis într-un atac aerian israelian desfășurat mai devreme în cursul zilei. Televiziunea citează surse israeliene neidentificate și vorbește despre „indicii în creștere” în acest sens. Nu există însă nicio confirmare oficială din partea Israelului, Statelor Unite sau Iranului.

Anterior, aceeași sursă relata că evaluarea israeliană indica faptul că liderul suprem ar fi fost „cel puțin rănit”. Conform Channel 12, concluziile nu se bazează doar pe imagini satelitare care arată complexul prezidențial al lui Khamenei distrus, ci pe informații provenite din surse confidențiale.

Televiziunea publică israeliană Kan a relatat că „nu există niciun contact” cu Khamenei, iar oficiali israelieni au declarat pentru publicația Walla că liderul iranian a fost izolat și că nu există nicio certitudine cu privire la soarta sa. În același timp, autoritățile iraniene au anunțat că urmează să difuzeze o înregistrare audio sau video cu Khamenei, sugerând că acesta ar putea susține un discurs.

Atacuri masive asupra Teheranului și altor obiective strategice

Potrivit unor surse israeliene și iraniene, mai mulți comandanți de rang înalt ai Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și oficiali politici ai regimului ar fi fost uciși.

Consiliul de Securitate al Iranului a cerut locuitorilor din Teheran și din alte orașe mari să rămână în adăposturi până la noi ordine. Martorii au relatat că forțele de securitate au blocat drumurile din zona capitalei unde se află birourile lui Khamenei, ale președintelui Masoud Pezeshkian și ale Parlamentului.

Un oficial iranian declara anterior pentru Reuters că liderul suprem nu se afla în Teheran și fusese transferat într-o „locație sigură”. 

Mass-media iraniană a raportat și atacuri asupra sediului serviciilor de informații ale IRGC, precum și explozii în centrul capitalei. Iranul și-a închis spațiul aerian ca reacție la bombardamente. Un oficial american a confirmat pentru Reuters că loviturile americane sunt „în desfășurare” și că sunt efectuate atât din aer, cât și de pe mare.

Netanyahu: „Scopul este înlăturarea regimului ayatollahilor”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că obiectivul operațiunii, denumită „Leul care Răcnește” („Roaring Lion”), este înlăturarea regimului ayatollahilor de la putere.

„Operațiunea va crea condițiile pentru ca poporul iranian curajos să își ia destinul în propriile mâini”, a afirmat Netanyahu, îndemnând diferitele grupuri etnice din Iran – persani, kurzi, azeri, baluci și ahwazi – să „înlăture jugul tiraniei”.

Liderul israelian a acuzat regimul iranian că, timp de 47 de ani, a promovat sloganuri precum „Moarte Israelului” și „Moarte Americii”, că a ucis cetățeni israelieni și americani și că și-a reprimat violent propria populație. Netanyahu i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru „prietenia istorică” și a subliniat că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare.

La rândul său, prințul moștenitor iranian Reza Pahlavi a emis un mesaj similar, făcând apel la militari și polițiști să sprijine înlăturarea regimului islamic.

Operațiune militară coordonată

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că operațiunea „Roaring Lion” are ca scop „degradarea profundă a regimului terorist iranian” și eliminarea amenințărilor existențiale la adresa statului Israel. Potrivit armatei, zeci de ținte militare au fost lovite în vestul Iranului, într-o acțiune coordonată cu armata americană.

IDF susține că, în ciuda loviturilor suferite anterior în cadrul operațiunii anterioare, denumite „Rising Lion”, Iranul ar fi continuat să își dezvolte și să își ascundă programul nuclear, precum și să își refacă infrastructura de producție a rachetelor. De asemenea, armata israeliană acuză Teheranul că finanțează și înarmează grupări proxy la granițele Israelului.

Șeful Statului Major al IDF, general-locotenentul Eyal Zamir, împreună cu alți comandanți, efectuează evaluări operative, iar Forțele Aeriene Israeliene continuă loviturile asupra teritoriului iranian.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
digi24.ro
image
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
stirileprotv.ro
image
Trump face anunțul care cutremură planeta: „De 47 de ani, regimul iranian strigă: Moarte Americii. Bombe vor cădea peste tot”
gandul.ro
image
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
mediafax.ro
image
Cora Schumacher, declarație specială pentru iubitul ei. A postat primele imagini, la un deceniu de la divorțul de Ralf Schumacher
fanatik.ro
image
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
libertatea.ro
image
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian
antena3.ro
image
Româncă din Abu Dhabi, despre momentele de panică după exploziile din oraș: Am auzit 3-4 bubuieli
observatornews.ro
image
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
cancan.ro
image
Care e diferența dintre pensia de handicap și pensia anticipată? În care caz iei mai puțini bani la pensie?
newsweek.ro
image
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
prosport.ro
image
Metodă nouă de înșelăciune la telefon în România: ești sunat „de la Poliție” și ți se cer confirmări
playtech.ro
image
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici nu poți să dormi”. Dezvăluire neașteptată: ”Era vrăjitor”
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Zelenski, dispus să se întâlnească cu Putin, cu o singură condiție. Posibilă pace până în noiembrie în Ucraina
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! Poze cu iubitul, în poziții demne de Kama Sutra. Stiliștii o laudă, internauții au luat foc: „Prea mult!”
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horia Brenciu și familia sa, momente de tensiune în Malaezia. Zborul spre casă s-a anulat: „Se speculau incidente legate de Israel, de Iran și chiar de Statele Unite”
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!

OK! Magazine

image
Familia regală împotriva lui Beatrice și Eugenie: William le ține la distanță, Kate este rece, iar Harry și Meghan le-au uitat

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?