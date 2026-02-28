Soarta liderului suprem iranian Ali Khamenei, incertă. Surse israeliene susțin că sunt indicii în creștere că acesta ar fi fost ucis

Potrivit postului israelian Channel 12, evaluarea preliminară a Israelului este că liderul suprem Ali Khamenei ar fi fost „cel mai probabil” ucis într-un atac aerian israelian desfășurat mai devreme în cursul zilei.

Potrivit postului israelian Channel 12, evaluarea preliminară a Israelului este că Ali Khamenei ar fi fost „cel mai probabil” ucis într-un atac aerian israelian desfășurat mai devreme în cursul zilei. Televiziunea citează surse israeliene neidentificate și vorbește despre „indicii în creștere” în acest sens. Nu există însă nicio confirmare oficială din partea Israelului, Statelor Unite sau Iranului.

Anterior, aceeași sursă relata că evaluarea israeliană indica faptul că liderul suprem ar fi fost „cel puțin rănit”. Conform Channel 12, concluziile nu se bazează doar pe imagini satelitare care arată complexul prezidențial al lui Khamenei distrus, ci pe informații provenite din surse confidențiale.

Televiziunea publică israeliană Kan a relatat că „nu există niciun contact” cu Khamenei, iar oficiali israelieni au declarat pentru publicația Walla că liderul iranian a fost izolat și că nu există nicio certitudine cu privire la soarta sa. În același timp, autoritățile iraniene au anunțat că urmează să difuzeze o înregistrare audio sau video cu Khamenei, sugerând că acesta ar putea susține un discurs.

Atacuri masive asupra Teheranului și altor obiective strategice

Potrivit unor surse israeliene și iraniene, mai mulți comandanți de rang înalt ai Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și oficiali politici ai regimului ar fi fost uciși.

Consiliul de Securitate al Iranului a cerut locuitorilor din Teheran și din alte orașe mari să rămână în adăposturi până la noi ordine. Martorii au relatat că forțele de securitate au blocat drumurile din zona capitalei unde se află birourile lui Khamenei, ale președintelui Masoud Pezeshkian și ale Parlamentului.

Un oficial iranian declara anterior pentru Reuters că liderul suprem nu se afla în Teheran și fusese transferat într-o „locație sigură”.

Mass-media iraniană a raportat și atacuri asupra sediului serviciilor de informații ale IRGC, precum și explozii în centrul capitalei. Iranul și-a închis spațiul aerian ca reacție la bombardamente. Un oficial american a confirmat pentru Reuters că loviturile americane sunt „în desfășurare” și că sunt efectuate atât din aer, cât și de pe mare.

Netanyahu: „Scopul este înlăturarea regimului ayatollahilor”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că obiectivul operațiunii, denumită „Leul care Răcnește” („Roaring Lion”), este înlăturarea regimului ayatollahilor de la putere.

„Operațiunea va crea condițiile pentru ca poporul iranian curajos să își ia destinul în propriile mâini”, a afirmat Netanyahu, îndemnând diferitele grupuri etnice din Iran – persani, kurzi, azeri, baluci și ahwazi – să „înlăture jugul tiraniei”.

Liderul israelian a acuzat regimul iranian că, timp de 47 de ani, a promovat sloganuri precum „Moarte Israelului” și „Moarte Americii”, că a ucis cetățeni israelieni și americani și că și-a reprimat violent propria populație. Netanyahu i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru „prietenia istorică” și a subliniat că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare.

La rândul său, prințul moștenitor iranian Reza Pahlavi a emis un mesaj similar, făcând apel la militari și polițiști să sprijine înlăturarea regimului islamic.

Operațiune militară coordonată

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că operațiunea „Roaring Lion” are ca scop „degradarea profundă a regimului terorist iranian” și eliminarea amenințărilor existențiale la adresa statului Israel. Potrivit armatei, zeci de ținte militare au fost lovite în vestul Iranului, într-o acțiune coordonată cu armata americană.

IDF susține că, în ciuda loviturilor suferite anterior în cadrul operațiunii anterioare, denumite „Rising Lion”, Iranul ar fi continuat să își dezvolte și să își ascundă programul nuclear, precum și să își refacă infrastructura de producție a rachetelor. De asemenea, armata israeliană acuză Teheranul că finanțează și înarmează grupări proxy la granițele Israelului.

Șeful Statului Major al IDF, general-locotenentul Eyal Zamir, împreună cu alți comandanți, efectuează evaluări operative, iar Forțele Aeriene Israeliene continuă loviturile asupra teritoriului iranian.