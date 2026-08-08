 Progres în operațiunea de pe Brațul Bala: Imagini cu a doua barjă din patru, trimisă la fundul apei | adevarul.ro
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Video Progres în operațiunea de pe Brațul Bala: Imagini cu a doua barjă din patru, trimisă la fundul apei

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Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a anunțat sâmbătă noaptea, 8 august, că a fost scufundată și cea de-a doua barjă pe Brațul Bala, în încercarea de a redirecționa o parte din debitul Dunării către Dunărea Veche și de a asigura necesarul de apă pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Sursă video: Facebook/Ionel Scrioșteanu

UPDATE - Când se va stabiliza nivelul Dunării la Cernavodă

Administrația Națională „Apele Române” a transmis că staționaritatea nivelului Dunării în zona Cernavodă, estimată să înceapă marți, 11 august, este cauzată de stabilizarea și, ulterior, de ușoara creștere a debitelor înregistrate la intrarea în țară.

Potrivit instituției, apa parcurge distanța dintre Baziaș și Cernavodă în aproximativ 5-6 zile, astfel că debitele înregistrate în perioada 7-8 august la intrarea în țară ar urma să se reflecte în zona Cernavodă în jurul datei de 12-13 august.

Sursă video: Facebook/Apele Române

Știre inițială

Scrioșteanu transmite că procedura de coborâre a barjelor este una lentă.

„După 11 ore de la începutul manevrelor, și cea de-a doua barjă a fost scufundată controlat în Dunăre (brațul Bala).

Procedura este una de coborâre lentă în poziția indicată de experți, în care pomparea apei se face în «coferdamuri», pentru a putea coborî barjele până la suprafața apei și ulterior se trece la umplerea ei, astfel încât să se coboare cât mai echilibrat”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

Specialiștii de la Apele Române au transmis că operațiunea s-a finalizat sâmbătă, în jurul orei 01:00. 

Cele două barje sunt amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea in brațul Bala. Astăzi va continua scufundarea celorlalte două, care vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului.

A început scufundarea controlată a primei barje în Dunăre, pe Brațul Bala. Operațiunea durează până la patru ore

Împreună, vor forma două praguri artificiale, menite să favorizeze redirecționarea unei părți de debit către brațul care alimentează centrala de la Cenravodă.

Poziția primelor două barje scufundate FOTO: Apele Române
Poziția primelor două barje scufundate FOTO: Apele Române

„Debitul Dunării este staționar în jurul valorii minime de 1.400 mc/s și se va menține astfel până în data de 13 august, când va avea o ușoară tendință de creștere. Toate acestea sunt indiciile efectelor creșterii debitelor Dunării din Ungaria, ca efect al propagării precipitațiilor înregistrate anterior în bazinul superior al Dunării (Austria).

Nivelul Dunării la Cernavodă este astăzi -222 cm, în scădere cu 4 cm față de ziua de ieri. Ulterior acestei scăderi de nivel se înregistrează o ușoară staționaritate, începând de marți, 11.08, în jurul valorii de -229 cm”, mai transmit reprezentanții Apelor Române.

Se estimează ca procedura de sâmbătă să înceapă cel târziu în jurul orei 12.00.

Operațiunile sunt îngreunate de curenții puternici

Barjele au fost încărcate cu rocă până la atingerea unui pescaj de 1,9 metri și urmează să fie scufundate controlat, una câte una, prin inundarea camerelor etanșe.

Fiecare operațiune este estimată să dureze între trei și patru ore. Intervenția este considerată una complexă din cauza curenților puternici, a debitului redus al fluviului și a greutății mari a ambarcațiunilor.

Potrivit Apele Române, debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns vineri, 7 august, la 1.400 de metri cubi pe secundă, un nou minim istoric.

Conform prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, această valoare se va menține pe parcursul întregii săptămâni.

În prezent, Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este oprită, iar autoritățile încearcă să asigure necesarul de apă pentru funcționarea în siguranță a Unității 2, considerată esențială pentru echilibrul sistemului energetic național.

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