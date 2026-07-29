 Guvernul deblochează peste 6.850 de posturi în sănătate. Cum vor fi repartizate și după ce criterii | adevarul.ro
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Guvernul deblochează peste 6.850 de posturi în sănătate. Cum vor fi repartizate și după ce criterii

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Guvernul a aprobat un memorandum prin care permite organizarea concursurilor pentru ocuparea a peste 6.850 de posturi vacante din sistemul sanitar, în contextul deficitului major de personal din spitale și al blocării angajărilor în sectorul public.

Guvernul a aprobat un memorandum. FOTO: gov.ro
Guvernul a aprobat un memorandum. FOTO: gov.ro

Documentul, aprobat de premierul interimar Ilie Bolojan și inițiat de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, stabilește criteriile după care vor fi distribuite posturile și motivele pentru care nu au fost aprobate toate solicitările venite din teritoriu.

Potrivit memorandumului, direcțiile de sănătate publică și unitățile sanitare au solicitat deblocarea a aproape 26.000 de posturi vacante, însă Executivul a decis aprobarea doar a unei părți dintre acestea, invocând necesitatea menținerii disciplinei fiscal-bugetare și limitările privind organizarea simultană a unui număr foarte mare de concursuri.

Aproape 26.000 de posturi solicitate, doar 6.850 aprobate

Documentul arată că unitățile sanitare au cerut ocuparea a 25.994,75 posturi, dintre care 25.248,25 sunt în spitale finanțate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, iar 746,5 posturi aparțin unităților finanțate direct de la bugetul de stat.

Guvernul a aprobat însă organizarea concursurilor pentru 6.850,75 posturi, dintre care:

6.452 de posturi în unitățile finanțate din contractele cu casele de asigurări de sănătate;

398,75 posturi în serviciile publice de ambulanță.

Executivul precizează că restul posturilor vor putea fi reevaluate până la sfârșitul anului, în funcție de gradul de ocupare al celor aprobate și de situația financiară a unităților sanitare.

Cum au fost împărțite posturile

Memorandumul explică faptul că repartizarea nu s-a făcut în mod egal, ci pe baza unui scor de prioritate, calculat după două criterii obiective:

- gradul de ocupare a paturilor din fiecare spital;

- ponderea cheltuielilor de personal în bugetul unității.

Spitalele cu un grad ridicat de ocupare a paturilor și cu o situație financiară care permite noi angajări au primit un punctaj mai mare și, implicit, mai multe posturi.

În plus, numărul posturilor aprobate a fost diminuat față de necesarul solicitat. Pentru medicii din spitalele finanțate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate reducerea a fost de 40%, în timp ce pentru celelalte categorii de personal reducerea a fost de 60%. Excepție fac serviciile de ambulanță, unde posturile pentru medici au fost aprobate integral, iar celelalte categorii de personal au fost reduse cu 20%.

Guvernul: Deficitul de personal afectează activitatea spitalelor

În document se arată că lipsa personalului medical afectează direct calitatea serviciilor oferite pacienților, crește timpii de așteptare și pune presiune suplimentară pe angajații existenți.

Potrivit Guvernului, aprobarea etapizată a posturilor reprezintă un compromis între necesarul real din sistem și constrângerile bugetare, dar și o soluție pentru organizarea în condiții optime a concursurilor, având în vedere resursele logistice și administrative necesare.

Executivul subliniază că noile angajări nu vor conduce la creșterea numărului total de posturi aprobate în sistem și nici la depășirea cheltuielilor de personal prevăzute în bugetele unităților sanitare, fiecare spital urmând să se încadreze în fondurile deja aprobate.

„Propunerile prezentului memorandum nu impactează numărul de posturi care se finanțează din fonduri publice, deoarece posturile care fac obiectul memorandumului se regăsesc în numărul de posturi aprobat în statele de funcții, iar fiecare unitate sanitară se va încadra în cheltuielile de personal aprobate prin legile bugetare anuale și rectificările efectuate conform legii la nivelul ordonatorului principal de credite. De asemenea, unitățile prevăzute în anexa la prezentul memorandum precizează că se încadrează în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs”, se arată în comunicat.

Greva Sanitas blochează spitalele pentru a doua zi

Spitalele din sistemul public funcționează în continuare la capacitate redusă, pentru a doua zi consecutiv, din cauza grevei declanșate de sindicaliștii Sanitas. În majoritatea unităților medicale sunt asigurate doar urgențele, în timp ce intervențiile chirurgicale programate și internările au fost suspendate sau amânate.

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