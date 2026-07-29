Alexandru Nazare avertizează: Ratingul de țară rămâne prioritatea zero a României

Ministrul interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, a făcut miercuri apel la responsabilitate şi echilibru în Parlament şi în negocierile politice, afirmând totodată că ratingul de țară „rămâne prioritatea numărul 1”.

„În ultimele zile, am gestionat mai multe situații complexe, cu așteptări legitime din partea oamenilor, a instituțiilor și a economiei. În astfel de momente, rolul nostru este să armonizăm interesele, să păstrăm dialogul constructiv și să construim soluții care răspund problemelor imediate și pot fi susținute pe termen lung”, a afirmat Alexandru Nazare într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că, împreună cu toate grupurile parlamentare, a fost convenită o formulă funcțională pentru intervenția temporară pe piața carburanților și că peste 24 de amendamente au fost analizate şi adoptate pentru a adapta mecanismul la condiţiile actuale, marcate nu doar de creşterea preţurilor, ci şi de riscuri reale privind lanţurile de aprovizionare.

„Responsabilitatea executivă nu presupune să alegem între protejarea populaţiei şi protejarea echilibrelor bugetare. Presupune să aducem la aceeaşi masă obiective diferite, să corectăm măsurile care ar putea produce efecte adverse şi să menţinem acele soluţii care pot funcţiona în practică. Dialogul este obligatoriu şi trebuie să conducă la decizii clare, aplicabile şi atent calibrate”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, aceeași abordare a stat și la baza soluțiilor privind prelungirea termenului de achiziție a locuințelor cu TVA 9% şi deblocarea situației privind posturile din sănătate.

„Nevoia de personal în spitale este reală, dar la fel de reală este obligația statului de a se asigura că noile cheltuieli pot fi finanțate și în anii următori”, a mai susținut Nazare.

„Resursele statului nu sunt nelimitate”

El a mai transmis că, prin analiză, negociere deschisă şi dialog între instituţii, a ajuns la formule pentru toate aceste situaţii, cu păstrarea controlului asupra impactului bugetar.

Totodată, susține ministrul, există multe solicitări și multe obiective legitime, însă „resursele statului nu sunt nelimitate”.

„Fiecare nouă facilitate, exceptare sau cheltuială permanentă trebuie analizată împreună cu sursa sa de finanțare și cu efectele asupra deficitului, datoriei și costurilor de împrumut. Presiunea momentului nu poate înlocui analiza impactului, iar popularitatea unei măsuri nu garantează că aceasta poate fi finanțată. Actele normative fără o sursă clară de acoperire se acumulează și pot anula progresele obținute prin efortul de consolidare fiscală”, a adăugat Nazare.

Avertisment înaintea evaluărilor Fitch, Moody's și S&P

El a subliniat că România se află în continuare sub evaluarea agențiilor de rating: „Pe 31 iulie urmează decizia Fitch, pe 7 august evaluarea Moody’s, iar pe 2 octombrie este programată următoarea evaluare S&P. Toate cele trei mari agenții mențin în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran al României, ceea ce înseamnă că marja noastră de abatere de la obiectivele asumate este foarte redusă”.

Potrivit ministrului, agențiile nu analizează doar o singură măsură, ci coerența întregii politici fiscal-bugetare și capacitatea de a respecta angajamentele asumate.

„O acumulare de decizii fără acoperire poate împinge România pe o pantă periculoasă, cu efecte serioase asupra dobânzilor, investițiilor, creditării și nivelului de trai. Menținerea calificativului de investiții nu este o preocupare tehnică a Ministerului Finanțelor, ci o miză directă pentru menținerea echilibrului economic al țării”, a mai spus ministrul.

El a afirmat că se bazează pe sprijinul liderilor politici din toate partidele şi al colegilor din Parlament pentru ca, în această perioadă, să evalueze cu maximă responsabilitate fiecare amendament şi fiecare iniţiativă legislativă cu impact bugetar.

„Dialogul şi acordul politic sunt esenţiale şi trebuie însoţite de aceeaşi rigoare în identificarea surselor de finanţare. Nu ne putem permite iniţiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunile parlamentare extraordinare. Putem armoniza interese diferite şi putem găsi soluţii. Dar fiecare decizie trebuie să rămână în limitele pe care România şi le poate permite. Altfel, riscăm ca unele dintre măsurile adoptate azi să ne coste enorm în perioada imediat următoare”, a conchis acesta.