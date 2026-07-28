PSD, după anunțul privind deblocarea posturilor din Sănătate: „O reacție disperată la o criză socială anunțată de luni bune”

PSD a transmis marți, 28 iulie, că Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a aprobat memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul sanitar abia după ce Parlamentul a adoptat un amendament propus de social-democrați.

„Partidul Social Democrat denunță atitudinea iresponsabilă a prim-ministrului demis Ilie Bolojan și a miniștrilor săi care au aruncat în aer funcționarea sistemului sanitar. În mai puțin de 48 de ore, Guvernul demis Bolojan a reușit performanța de a se contrazice pe ei înșiși de trei ori, pe același subiect: posturile din spitalele României”, transmite partidul într-un comunicat.

Social-democrații susțin că memorandumul pentru deblocarea posturilor „a stat luni de zile îngropat.”

„Explicația oficială a guvernanților demiși: «nu sunt bani» și «sistemul medical consumă oricum prea multe resurse». Sănătatea românilor a fost tratată ca o linie de cheltuială incomodă. La Marie Curie, un copil a murit. Acolo s-a văzut, în cifre pe care nimeni nu le mai poate rotunji, ce înseamnă un spital ținut în deficit de personal”, adaugă PSD.

Partidul susține că a depus în Parlament amendamentul care deblochează posturile din spitale, însă PNL a ales să se abțină la vot.

„Parlamentarii PNL au stat pe margine și au lăsat – ca de obicei – pe alții să rezolve. Amendamentul a fost adoptat fără ei”, acuză PSD.

Nu în ultimul rând, partidul spune că „dintr-odată Guvernul demis a găsit banii necesari”.

„Ședința de Guvern de la ora 20.00, după o zi. Dintr-odată Guvernul demis a găsit banii necesari. Mai mult, dintr-odată este o situație urgentă astfel încât să fie convocată o ședință de Guvern în această seară, în format hibrid, ca să aprobe exact memorandumul pe care l-au blocat luni de zile.

Ce s-a schimbat între «nu sunt bani» și ședința de la ora 20.00? Nu bugetul. Nu situația din spitale. S-a schimbat un singur lucru: Ilie Bolojan a înțeles, în cele din urmă, că Parlamentul rezolvă problema fără ei și că rămân în istorie ca guvernul care a spus «nu» spitalelor.

Aceasta nu este guvernare. Este o reacție disperată la o criză socială anunțată de luni bune. Un guvern demis, care nu mai conduce nimic, doar aleargă în urma propriilor greșeli, sperând că se filmează frumos”, avertizează partidul.

PSD susține că memorandumul aprobat de Guvern este inutil, deoarece Parlamentul a adoptat deja legislația care permite spitalelor să organizeze concursuri pentru ocuparea posturilor vacante fără aprobarea Ministerului Sănătății. Social-democrații afirmă că pacienții au nevoie de mai mulți medici, nu de ședințe de Guvern convocate în ultimul moment.

6.800 de posturi au fost deblocate

Potrivit memorandumului publicat marți seară, 28 iulie, Guvernul a decis deblocarea angajărilor pentru aproximativ 6800 de posturi vacante de medici, asistente medicale și personal din sistemul sanitar în spitale publice și în servicii de ambulanță.

Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 6.452 de posturi vacante în 378 de unități sanitare publice și a 398,75 posturi în cadrul a 40 de servicii de ambulanță.

Numărul posturilor a fost stabilit pe baza unei analize realizate de Ministerul Sănătății și CNAS, care a avut în vedere gradul de ocupare a paturilor și ponderea cheltuielilor de personal în anul 2025.

În ceea ce privește unitățile sanitare vizate, prin Memorandumul adoptat va fi deblocată ocuparea posturilor vacante pentru:

1.336 medici;

2.480 asistenți medicali;

2.379 personal auxiliar sanitar;

257 alte categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare (farmacist, biolog etc).

De asemenea, Executivul a aprobat organizarea concursurilor pentru 398,75 posturi vacante în cadrul a 40 de servicii de ambulanță, dintre care 97,75 pentru medici, 113 pentru asistenți medicali și 188 pentru personal auxiliar sanitar.

„Săptămâna trecută am avut o primă variantă, care aduna solicitările de la toate spitalele din România și care, prin aplicarea unor procente de reducere, venea cu propuneri privind numărul de posturi ce urmau să fie aprobate.

Am avut solicitări pentru deblocarea a 26.000 de posturi în spitalele din România, în condițiile în care, în prezent, avem peste 190.000 de angajați în sistem.

Față de prima variantă, am solicitat ca propunerile pe care le va face Ministerul Sănătății să se bazeze pe două criterii care țin cont de realitățile din spitalele noastre și care urmăreau, pe de o parte, să rezolve nevoile pacienților, să rezolve aglomerarea în anumite secții, pe baza banilor pe care îi putem aloca în perioada în care ne găsim”, a transmis Ilie Bolojan.