 Tăcerea Washingtonului „este asurzitoare.” Expertul Ștefan Popescu subliniază că România nu are dialog strategic cu SUA | adevarul.ro
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Tăcerea Washingtonului „este asurzitoare.” Expertul Ștefan Popescu subliniază că România nu are dialog strategic cu SUA

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Profesorul Ștefan Popescu, expert în politică externă, a declarat că dialogul politic strategic la nivel înalt dintre România și Statele Unite lipsește, iar „această lipsă este asurzitoare”.

Ștefan Popescu la „Interviurile Adevărul”/FOTO: Cătălin Mănescu
Ștefan Popescu la „Interviurile Adevărul”/FOTO: Cătălin Mănescu

Invitat la „Interviurile Adevărul”, Ștefan Popescu a transmis că România nu poate decide unilateral să înceteze sprijinul pentru Ucraina, deoarece face parte din alianțe și mecanisme internaționale care îi limitează libertatea de acțiune.

„Nu poți să spui nici «nu mai dăm bani Ucrainei» sau «nu mai o ajutăm», pentru că România face parte dintr-un ecosistem din care nu poate decide chiar așa și nu știu dacă este productiv în interesul României.

Politica externă niciodată nu se face cu mișcări bruște. Noi trebuie să căutăm să avem vecinătatea cu Ucraina. O vom avea întotdeauna. Și noi trebuie să căutăm să îmbunătățim această vecinătate. Nu ne arătăm ofuscați, că asta nu e politică externă”

Acesta adaugă că războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu nu trebuie privite ca două conflicte complet separate, deoarece au aceiași actori implicați și sunt conectate prin interese strategice.

„Există în fundal, dacă vreți, un singur conflict: acela al competiției strategice dintre Statele Unite ale Americii, Federația Rusă și China. Deci, în fundal există deja aceeași competiție, care are mai multe puncte. De aceea trebuie citite aceste două crize majore pe mai multe niveluri”, a explicat expertul.

Ștefan Popescu susține că SUA sunt dispuse să negocieze inclusiv cu actori considerați ostili atunci când acest lucru le servește interesele strategice. În opinia sa, vulnerabilitățile evidențiate de conflictul din Orientul Mijlociu ar putea determina Washingtonul să își consolideze pozițiile de sprijin.

„Parlamentarii marilor puteri primesc miniștri într-o veselie, pentru că le place”

Profesorul adaugă că România, alături de Grecia și Bulgaria, este bine plasată pentru a juca un rol strategic datorită infrastructurii militare americane deja existente.

„Și atunci să încerci o poziție de înlocuire totală, de backup. România, alături de Grecia și Bulgaria, este una dintre țările cele mai bine plasate, mai ales că există deja o infrastructură americană în România.

Dar dialogul politic strategic la nivel înalt lipsește. Această lipsă este asurzitoare. Faptul că nu vezi... tăcerea. Există anumite vizite la Washington, au fost anumiți miniștri, dar nu am văzut acele întâlniri la Congres. Să știți că parlamentarii marilor puteri primesc miniștri într-o veselie, pentru că le place, le crește și statura și așa mai departe”, a afirmata expertul.

E important, sigur, pentru un anumit lobby menținut în zona Congresului, dar faptul că nu ești la Casa Albă și ne apropiem de jumătatea mandatului lui Donald Trump... Nu știm ce se va întâmpla după noiembrie, dacă nu se va ajunge într-o stare de tensiune politică în Statele Unite ale Americii, care iarăși va duce vizita asta într-un orizont nedeterminat. Dar nu avem.”

Ștefan Popescu mai afirmă că România nu are în prezent un dialog politic strategic la nivel înalt cu Statele Unite, nici în domeniul diplomației, nici al apărării, avertizând că securitatea țării depinde de implicarea marilor puteri occidentale în regiune și că actualul context este marcat de incertitudini.

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