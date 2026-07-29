Rogobete atacă Guvernul după memorandumul privind angajările: „Croitorașul cel viteaz a tăiat în neștiință”

Deputatul PSD Alexandru Rogobete a anunțat că amendamentul depus de social-democrați la proiectul de lege privind deblocarea posturilor din sănătate ar putea permite ocuparea a aproximativ 10.000 de posturi vacante și bugetate din spitale. Acesta a susținut că măsura oferă managerilor mai multă flexibilitate decât memorandumul aprobat de Guvern și a criticat declarațiile premierului privind ponderea salariilor în bugetele spitalelor.

Alexandru Rogobete a declarat că amendamentul depus de grupul PSD schimbă modul în care spitalele vor putea ocupa posturile vacante, eliminând dependența de memorandumurile aprobate periodic de Guvern.

„Acest amendament face mai mult decât să deblocheze posturile din spitale. Le deblochează într-o manieră logică, în funcție de nevoia fiecărui spital în parte”, a afirmat Rogobete.

Potrivit acestuia, în prezent, spitalele nu pot organiza concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, chiar dacă acestea sunt deja bugetate, decât după aprobarea unor memorandumuri guvernamentale.

„Dacă, de exemplu, cineva se pensionează, managerul nu poate scoate la concurs acel post care este vacant și care este și bugetat”, a explicat deputatul PSD.

„Managerii vor decide de ce personal au nevoie”

Întrebat care este diferența dintre amendamentul PSD și memorandumul aprobat recent de Guvern, Rogobete a spus că noul mecanism oferă managerilor libertatea de a decide ce categorii de personal trebuie angajate.

„Amendamentul flexibilizează modul de ocupare al posturilor în spitale. Managerul are flexibilitatea să decidă în funcție de nevoile din interiorul secției lui de ce posturi are nevoie: de asistente, de infirmiere sau de medici”, a spus acesta.

El a criticat și modul în care au fost împărțite posturile prin memorandum, susținând că repartizarea nu reflectă nevoile reale ale unităților sanitare.

„Mi-e greu să înțeleg cum la Spitalul Militar Central, într-un context geopolitic dificil, cel mai mare spital militar din țara asta, au fost repartizate doar patru posturi, iar la Spitalul Județean Bihor 131. Nu spun că Bihorul nu are nevoie, dar la Institutul 'C.C. Iliescu', la 'Marie Curie' sau la Fundeni au fost alocate mult mai puține posturi decât necesarul real”, a declarat Rogobete.

Întrebat câte posturi ar putea fi ocupate prin noul amendament, parlamentarul PSD a precizat că nu există o cifră fixă, însă estimările indică aproximativ 10.000 de posturi vacante și bugetate.

„Amendamentul nu suplinește cu o cifră absolută fixă. Dă libertatea spitalelor de a-și angaja personal pe posturile vacante existente și bugetate, care sunt mult mai multe decât cele din memorandum. Undeva la 10.000 am calculat, dar fără date foarte la virgulă”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Rogobete, prevederile amendamentului și cele ale memorandumului aprobat de Guvern se vor aplica împreună.

Atac la adresa premierului: „O dezinformare specifică «croitorașului cel viteaz»”

Deputatul PSD a răspuns și declarațiilor premierului Ilie Bolojan, care afirmase că o mare parte din fondurile din sănătate sunt cheltuite pe salarii.

„Este o dezinformare specifică «croitorașului cel viteaz», a tăiat în neștiință. Acum nu mai are ce tăia și se apucă să peticească”, a declarat Rogobete.

Acesta a susținut că problema reală este modul de finanțare a spitalelor prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„Procentul mare din bugetele spitalelor alocat salariilor este pentru că Casa Națională de Asigurări de Sănătate plătește serviciile la valoarea anului 2016, iar spitalele plătesc facturile, medicamentele și salariile la nivelul anului 2024. Reforma reală este la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Procentul nu este mare pentru că sunt prea mulți medici sau pentru că salariile sunt prea mari”, a afirmat Alexandru Rogobete.