Premierul Ilie Bolojan le-a cerut scuze pacienților afectați de greva din Sănătate. „Acord tot respectul meu asistenților, medicilor și infirmierilor”

Premierul interimar Ilie Bolojan și-a cerut scuze, marți, 28 iulie, pacienților afectați de greva din Sănătate și a susținut că protestul „s-a bazat pe minciună și dezinformare”.

„Îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care l-au avut ca urmare a grevei. Acord tot respectul meu asistenților, medicilor și infirmierilor. Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și dezinformare în legătură cu ce s-ar întâmpla dacă Legea salarizării ar fi adoptată.

Dacă va fi adoptată această lege, niciun câștig din sectorul public nu va scădea, așa cum au dat asigurări toți miniștrii. O parte dintre salarii ar trebui să crească, dar aceste creșteri nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci doar în limita capacității de plată a economiei românești, astfel încât să avem salarii predictibile și echitabile”, a transmis Ilie Bolojan la finalul şedinţei extraordinare de Guvern.

Guvernul a aprobat, în şesinţa de marţi seară, Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare publice.

Decizia are loc în contextul în care SANITAS a declanșat greva generală pe termen nelimitat, nemulțumită de Legea salarizării, pe care o consideră inechitabilă. Sindicaliștii susțin că au fost supuși unor presiuni și spun că, pe durata protestului, spitalele vor asigura doar urgențele și serviciile medicale esențiale.

În ceea ce privește continuitatea serviciilor medicale și impactul asupra pacienților, liderul sindical a precizat că aproximativ 30% din personal rămâne permanent la locul de muncă.

„Pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale, aproximativ 30% din personal va rămâne la locul de muncă pentru a garanta activitățile care pun viața pacienților în pericol, cum ar fi ambulanța, UPU, terapia intensivă și blocurile operatorii, iar sănătatea pacienților nu va fi periclitată sub nicio formă, ci doar intervențiile care nu presupun urgență, precum operațiile programate, vor fi temporizate, astfel încât, în principiu, 66% din activitatea spitalelor va fi întreruptă, iar 33% va funcționa în continuare, în special în secțiile critice de nefrologie, dializă, gastroenterologie și cardiologie, care au compartimente de terapie intensivă.

De asemenea, greva de avertisment va însemna o întrerupere a activității de maximum două ore, iar dacă nu se va rezolva nimic între 20 și 28 iulie, vom intra în greva generală completă”, a precizat sindicalistul. Între timp, a fost anunțată continuarea grevei și miercuri.

Vicepreședintele SANITAS, Răzvan Rae, susține că, dacă Legea salarizării va fi adoptată în forma actuală, sistemul sanitar se va confrunta în următorii ani cu un deficit tot mai mare de personal, avertizând că nivelul actual al angajaților este deja la limita minimului necesar.