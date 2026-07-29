Tânărul înotător cu cancer la creier s-a calificat în finală la Jocurile Commonwealth. Medicii i-au spus că nu va ajunge la 40 de ani

Archie Goodburn, unul dintre cei mai promițători înotători ai Scoției, a oferit o adevărată lecție de curaj la Jocurile Commonwealth-ului de la Glasgow.

Deși luptă de peste doi ani cu un cancer la creier, sportivul în vârstă de 25 de ani a reușit să se califice în finala probei de 50 de metri bras, unde a fost aplaudat la scenă deschisă.

Povestea sa a impresionat întreaga arenă

În 2024, Goodburn visa să participe la Jocurile Olimpice de la Paris, însă problemele de sănătate i-au schimbat complet viața. După mai multe crize epileptice și episoade de amorțeală pe partea stângă a corpului, investigațiile medicale au scos la iveală trei tumori cerebrale care nu pot fi operate. În ciuda diagnosticului, scoțianul a ales să nu renunțe la sport. A continuat să se antreneze și a obținut calificarea în finala de la Glasgow. A încheiat cursa pe locul șapte, însă a primit cele mai puternice aplauze din partea publicului, care i-a apreciat lupta și determinarea.

„Indiferent ce se va întâmpla de acum înainte, voi prețui pentru totdeauna amintirile trăite aici. Am fost atât de emoționat. Îmi e greu să articulez. De obicei, cuvintele îmi vin ușor, dar acum sunt complet fără cuvinte din cauza trăirilor şi atmosferei. Am încercat să mă bucur cât mai mult posibil, iar experiența mi-a depășit așteptările. Ştiu că voi prețui amintirile pentru totdeauna.

Visul era să câștig o medalie. Nu s-a împlinit, dar un alt vis al meu este acela să existe un viitor în care cancerul cerebral să nu mai fie principala cauză de deces la pacienții sub 40 de ani. Fac campanie pentru a încerca să-mi prelungesc propria viață, dar și pe cea a altor pacienți tineri care trec prin ceea ce trec eu!”, a explicat Goodburn, citat de L'Equipe.

Un vis mai puternic decât boala

Potrivit BBC, medicii l-au avertizat pe Archie Goodburn, în momentul în care a fost diagnosticat, că este puțin probabil să ajungă la vârsta de 40 de ani. Cu toate acestea, înotătorul de 25 de ani refuză să renunțe la visul de a participa la Jocurile Olimpice.

Sportivul recunoaște că îi este greu să își facă planuri pe termen lung, mai ales că, în perioada următoare, ar putea fi nevoit să urmeze tratamente mai agresive, precum radioterapia și chimioterapia. Chiar și în aceste condiții, Goodburn rămâne hotărât să continue atât lupta cu boala, cât și cariera sportivă.

„Pot trăi o viață normală pentru moment, dar asta nu înseamnă că va dura și nici nu va dura. Un diagnostic ca acesta îți zdruncinează încrederea în sine. Visez la JO, acest lucru reaprinde o flacără în mine când atâtea lucruri o sting!”, a mai spus Archie.