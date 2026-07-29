Acciza la motorină va fi redusă. Camera Deputaților a adoptat legea privind starea de criză în domeniul carburanților

Deputatul PSD Bogdan Ivan a anunțat că a fost votat proiectul privind declararea situației de criză în domeniul carburanților, reducerea accizei la motorină și limitarea exporturilor că ar trebui să ducă la o reducere a prețului final pentru consumatorii privaţi.

„Tocmai a fost votat un proiect extrem de important, şi anume declararea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, reducerea acciziei la motorină, limitarea exporturilor de motorină, limitarea adaosului comercial şi supraimpozitarea profiturilor excepţionale, în materie de carburanţi.

Acest lucru ar trebui să ducă la o reducere a preţului final pentru consumatorii privaţi, dar şi pentru companiile din ţara noastră”, a spus Bogdan Ivan, după votul din plenul Camerei Deputaţilor.

Bogdan Ivan a afirmat că proiectul de reducere a prețului carburanților este o inițiativă a PSD, adoptată de Senat și susținută și de alte grupuri parlamentare.

El a susținut că, deși prețul barilului de petrol a scăzut de la 105 la 78 de dolari, prețul motorinei a crescut de la 9 la 10 lei pe litru, acuzând fostul guvern că nu a intervenit în piață. Potrivit acestuia, măsura adoptată de Parlament va reduce prețul final al carburanților pentru populație și companii.

Despre proiectul de lege

Proiectul prevede că situația de criză poate fi declarată în cazul unor perturbări majore ale pieței, determinate de conflicte armate, sancțiuni internaționale, întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare sau alte evenimente excepționale.

Printre criteriile de activare se numără creșteri de cel puțin 20% ale cotației petrolului Brent sau ale prețului mediu la pompă pentru benzină și motorină, precum și riscul întreruperii aprovizionării pieței interne.

Pe toată durata situației de criză, exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței vor putea fi realizate de operatorii economici numai cu acordul prealabil al Ministerului Energiei și al Ministerului Economiei.

Măsura centrală a proiectului se referă la introducerea unui mecanism temporar de diminuare a accizei la motorina standard comercializată pe piața internă. Reducerea va fi stabilită gradual, între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor Platts pentru motorină și a prețului mediu la pompă.

Ministerul Finanțelor va analiza de două ori pe lună indicatorii de piață, pe baza datelor furnizate de Consiliul Concurenței, și va stabili nivelul reducerii aplicabile pentru următoarea perioadă de două săptămâni. Dacă indicatorii nu mai justifică intervenția, diminuarea accizei va reveni la zero.

Mecanismul încetează automat după încheierea perioadei în care este instituită situația de criză.

Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaților a avut ultimul cuvânt în procesul legislativ. Așadar, legea va merge la promulgare.