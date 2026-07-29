 Acciza la motorină va fi redusă. Camera Deputaților a adoptat legea privind starea de criză în domeniul carburanților | adevarul.ro
search
Miercuri, 29 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Acciza la motorină va fi redusă. Camera Deputaților a adoptat legea privind starea de criză în domeniul carburanților

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Deputatul PSD Bogdan Ivan a anunțat că a fost votat proiectul privind declararea situației de criză în domeniul carburanților, reducerea accizei la motorină și limitarea exporturilor că ar trebui să ducă la o reducere a prețului final pentru consumatorii privaţi.

FOTO: Mediafax
FOTO: Mediafax

„Tocmai a fost votat un proiect extrem de important, şi anume declararea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, reducerea acciziei la motorină, limitarea exporturilor de motorină, limitarea adaosului comercial şi supraimpozitarea profiturilor excepţionale, în materie de carburanţi.

Acest lucru ar trebui să ducă la o reducere a preţului final pentru consumatorii privaţi, dar şi pentru companiile din ţara noastră”, a spus Bogdan Ivan, după votul din plenul Camerei Deputaţilor.

Bogdan Ivan a afirmat că proiectul de reducere a prețului carburanților este o inițiativă a PSD, adoptată de Senat și susținută și de alte grupuri parlamentare.

El a susținut că, deși prețul barilului de petrol a scăzut de la 105 la 78 de dolari, prețul motorinei a crescut de la 9 la 10 lei pe litru, acuzând fostul guvern că nu a intervenit în piață. Potrivit acestuia, măsura adoptată de Parlament va reduce prețul final al carburanților pentru populație și companii.

Despre proiectul de lege

Proiectul prevede că situația de criză poate fi declarată în cazul unor perturbări majore ale pieței, determinate de conflicte armate, sancțiuni internaționale, întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare sau alte evenimente excepționale.

Printre criteriile de activare se numără creșteri de cel puțin 20% ale cotației petrolului Brent sau ale prețului mediu la pompă pentru benzină și motorină, precum și riscul întreruperii aprovizionării pieței interne.

Pe toată durata situației de criză, exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței vor putea fi realizate de operatorii economici numai cu acordul prealabil al Ministerului Energiei și al Ministerului Economiei.

Măsura centrală a proiectului se referă la introducerea unui mecanism temporar de diminuare a accizei la motorina standard comercializată pe piața internă. Reducerea va fi stabilită gradual, între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor Platts pentru motorină și a prețului mediu la pompă.

Ministerul Finanțelor va analiza de două ori pe lună indicatorii de piață, pe baza datelor furnizate de Consiliul Concurenței, și va stabili nivelul reducerii aplicabile pentru următoarea perioadă de două săptămâni. Dacă indicatorii nu mai justifică intervenția, diminuarea accizei va reveni la zero.

Mecanismul încetează automat după încheierea perioadei în care este instituită situația de criză.

Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaților a avut ultimul cuvânt în procesul legislativ. Așadar, legea va merge la promulgare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”
stirileprotv.ro
image
SURSE. DNA ar fi descins peste lucrătorii de la Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc. Ancheta ar fi anterioară dosarului Odetei Nestor
gandul.ro
image
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
mediafax.ro
image
Fotbalul românesc, în picaj! Radiografia unui dezastru: „Aveam două echipe în Champions League! Acum nu avem două în Conference”
fanatik.ro
image
De ce a suspendat Curtea de Apel București licența ROMATSA: „Au creat un cerc închis și de 15 ani folosesc o metodă exclusivistă de recrutare”
libertatea.ro
image
Scădere bruscă în sondaje pentru Péter Magyar: Cum a zdruncinat „Afacerea Judit Polgár” scena politică de la Budapesta
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez! Au apărut numele
digisport.ro
image
Ce secrete are Christie Brinkley pentru a arăta bine la 72 de ani
click.ro
image
Concedieri în masă la o fabrică de piese auto din România. Aproape 100 de angajați rămân fără loc de muncă: Mâine se închide definitiv
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
observatornews.ro
image
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
cancan.ro
image
După câți ani de muncă poți scoate banii din Pilonul 2 de pensii? Îi poți retrage pe toți fără pierzi o parte?
newsweek.ro
image
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
prosport.ro
image
Cât ne costă fiecare zi de grevă din Sănătate. Ce înseamnă pentru pacienți și cât pierd unitățile medical
playtech.ro
image
Gaziantep a scăpat de interdicţia la transferuri! Primul care semnează e jucătorul care a luat eventul cu U Craiova
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
digisport.ro
image
Jennifer Aniston nu renunță la sport nici pe iaht! Cum arată actrița la 57 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al lui Carmen Brumă. E pur și simplu wow! E imens și are o terasă superbă. Vedeta se bucură și de un dressing fabulos! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Gogoașă de la Trăsniți în NATO, șofer de ridesharing! Mașina de zeci de mii de euro pe care o conduce prin București fostul actor FOTO
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
INTERVIU (PARTEA I). Cum s-a schimbat viața Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, după ce a renunțat la funcțiile publice în urma anchetei DNA. Cum sprijină astăzi comunitatea: „Am avut multe situații în care am plecat acasă plângând”
actualitate.net
image
Fiica Irinei Fodor a fost admisă la liceul dorit. Care sunt planurile ei de vacanță: „Ne-am făcut deja programul”
click.ro
image
Jennifer Lopez a plecat în vacanță alături de cei doi copii ai săi. Ce destinație a ales vedeta
click.ro
image
Cum arată Anamaria Prodan în costum de baie, la 53 de ani: „Pentru cine te mai expui?”
click.ro
Bessie Wallis Warfield Simpson foto profimedia 0601056884 jpg
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă
okmagazine.ro
Jennifer Aniston foto Instagram jpg
„Atât de disperată e??” Jennifer Aniston, pe punctul de a-și cere în căsătorie iubitul?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce meserie are fiul lui Dragoș Dolănescu, la 21 de ani, în Costa Rica: „Mama lui din cer ar fi fost tare mândră!”
image
Fiica Irinei Fodor a fost admisă la liceul dorit. Care sunt planurile ei de vacanță: „Ne-am făcut deja programul”

OK! Magazine

image
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?