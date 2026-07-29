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Greva Sanitas blochează spitalele pentru a doua zi. Operațiile și internările, suspendate

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Spitalele din sistemul public funcționează în continuare la capacitate redusă, pentru a doua zi consecutiv, din cauza grevei declanșate de sindicaliștii Sanitas. În majoritatea unităților medicale sunt asigurate doar urgențele, în timp ce intervențiile chirurgicale programate și internările au fost suspendate sau amânate.

Greva continuă. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Greva continuă. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Conflictul dintre sindicate și autorități rămâne fără soluție, după ce negocierile dintre Ministerul Sănătății și reprezentanții Sanitas și Solidaritatea Sanitară s-au încheiat fără un acord.

Sindicatele se tem că noua lege a salarizării va reduce veniturile

Principala nemulțumire a angajaților din sănătate este legată de proiectul noii legi a salarizării, despre care liderii sindicali susțin că lasă deschisă posibilitatea reducerii veniturilor odată cu reforma sistemului de sporuri.

Reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară avertizează că unii medici și asistenți medicali ar putea pierde aproximativ 1.000 de lei pe lună dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală.

La rândul său, președintele Sanitas București, Viorel Hușanu, spune că diminuarea veniturilor este inacceptabilă.

„Dacă scazi sporurile s-ar putea să scadă veniturile. Acolo e marea problemă. Nu putem accepta acest lucru – ca salariile noastre să fie înghețate pentru următorii 5 ani de zile”, a declarat acesta.

Deși ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a dat asigurări că vor exista alte sporuri care să le înlocuiască pe cele eliminate, explicațiile nu au convins liderii sindicali.

Lipsa personalului, o altă problemă majoră

Pe lângă nemulțumirile legate de salarii, sindicaliștii reclamă și deficitul sever de personal din spitale, provocat de blocarea angajărilor.

Potrivit acestora, lipsa personalului a dus inclusiv la reducerea numărului de paturi disponibile în unele secții, în timp ce sute de pacienți așteaptă internarea.

Greva afectează în special pacienții cu boli cronice și pe cei programați pentru investigații sau intervenții medicale, medicii avertizând că prelungirea protestului poate avea consecințe asupra stării de sănătate a acestora.

Guvernul deblochează aproape 7.000 de posturi

În paralel cu negocierile, Guvernul a aprobat un memorandum pentru deblocarea a 6.850 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță, destinate în principal asistenților medicali și personalului auxiliar.

Sindicatele consideră însă că măsura este insuficientă, în condițiile în care Ministerul Sănătății solicitase peste 7.800 de posturi, iar deficitul real de personal ar depăși 19.000 de angajați.

Bolojan: „Greva s-a bazat pe minciună și dezinformare”

Premierul interimar Ilie Bolojan respinge acuzațiile sindicatelor și susține că noua lege a salarizării nu va conduce la diminuarea veniturilor personalului medical.

„Cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care astăzi l-au avut ca urmare acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate. În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată în primul rând de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată”, a declarat șeful Executivului.

Bolojan a mai afirmat că spitalele trebuie să își reorganizeze activitatea pentru a deveni mai eficiente și a criticat unitățile sanitare în care cheltuielile de personal reprezintă între 85% și 90% din buget. Potrivit premierului interimar, spitalele aflate într-o astfel de situație au fost sancționate prin reducerea numărului de posturi aprobate.

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