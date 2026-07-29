Ștefan Popescu: Rusia încearcă să decupleze Ucraina de Marea Neagră. Odesa este miza

Ștefan Popescu, expert în politică externă, a declarat miercuri, 29 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că Rusia urmărește decuplarea Ucrainei de Marea Neagră, deoarece ar îngreuna transporturile și fluxurile țării. De asemenea, potrivit profesorului, ar „limita foarte mult valoarea strategică” a Kievului.

Într-o analiză privind evoluția conflictului din estul Europei, profesorul atrage atenția asupra ambițiilor teritoriale ale Moscovei și invocă o celebră formulare istorică pentru a descrie imprevizibilitatea Kremlinului:

„Din comunicarea rusă, știți că și pe asta trebuie să o privim atent. Nu întâmplător Churchill spunea despre Rusia că este «o enigmă cuprinsă într-o ghicitoare, ea însăși învăluită într-un mister». Dar observ, în mai multe rânduri, o intenție de a lărgi obiectivele, inclusiv teritoriale, ale războiului din Ucraina.

Deci nu spun că vor reuși acest lucru. Dar faptul că vine Putin și spune că anumite teritorii trebuie să se întoarcă... Eu nu m-am uitat la faptul că are sau nu dreptate. Hrănește un iredentism. Știm lucrurile astea. Intenția de a merge mai departe din punct de vedere teritorial, asta pe mine mă neliniștește. Eu nu spun că o să reușească. Observăm că sunt dificultăți. Nu e că suntem într-un blitzkrieg acolo”, afirmă profesorul.

„Este clar că pentru ei Odesa rămâne importantă”

Acesta adaugă că președintele rus Vladimir Putin a încercat să justifice invazia din Ucraina printr-o narațiune istorică adresată opiniei publice ruse, subliniind că istoria este folosită ca instrument politic și interpretată în mod subiectiv.

„Este clar că pentru ei Odesa rămâne importantă și intenția de a tăia Ucraina de la mare, de a decupla Ucraina de Marea Neagră. Pentru că, dacă ai decuplat-o de Marea Neagră, transporturile și fluxurile Ucrainei sunt mult mai îngreunate, chiar și pe cale ferată sau rutieră.

Și, bineînțeles, i-ar limita foarte mult valoarea strategică (...) Ucrainenii de asta n-au putut accepta toate condițiile și să se așeze de bunăvoie la masa negocierilor. Toți au în cap situația post-conflict. Asta este miza”, explică Ștefan Popescu.

Expertul adaugă că porturile ucrainene de la Dunăre sunt mai puțin expuse atacurilor decât Odesa, datorită distanței mai mari față de Crimeea și proximității față de România, care facilitează coridoarele logistice ce traversează teritoriul euroatlantic.

Amintim că duminică, 26 iulie, o navă internațională de marfă s-a scufundat în largul portului ucrainean Odesa, la o săptămână după ce fusese avariată într-un atac atribuit forțelor ruse, au anunțat autoritățile portuare din Ucraina.

Nava „Golden Leo”, care se îndrepta spre România cu o încărcătură de porumb, s-a scufundat în apropierea portului Odesa după ce a fost avariată într-un bombardament.

Potrivit Reuters, nouă membri ai echipajului au murit, iar alți opt au fost salvați. Ucraina acuză Rusia că a încălcat dreptul maritim internațional prin atacul asupra cargoului, în timp ce Moscova nu a comentat acuzațiile.