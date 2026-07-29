 Ștefan Popescu: Rusia încearcă să decupleze Ucraina de Marea Neagră. Odesa este miza | adevarul.ro
search
Miercuri, 29 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ștefan Popescu: Rusia încearcă să decupleze Ucraina de Marea Neagră. Odesa este miza

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ștefan Popescu, expert în politică externă, a declarat miercuri, 29 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că Rusia urmărește decuplarea Ucrainei de Marea Neagră, deoarece ar îngreuna transporturile și fluxurile țării. De asemenea, potrivit profesorului, ar „limita foarte mult valoarea strategică” a Kievului.

Într-o analiză privind evoluția conflictului din estul Europei, profesorul atrage atenția asupra ambițiilor teritoriale ale Moscovei și invocă o celebră formulare istorică pentru a descrie imprevizibilitatea Kremlinului:

„Din comunicarea rusă, știți că și pe asta trebuie să o privim atent. Nu întâmplător Churchill spunea despre Rusia că este «o enigmă cuprinsă într-o ghicitoare, ea însăși învăluită într-un mister». Dar observ, în mai multe rânduri, o intenție de a lărgi obiectivele, inclusiv teritoriale, ale războiului din Ucraina.

Deci nu spun că vor reuși acest lucru. Dar faptul că vine Putin și spune că anumite teritorii trebuie să se întoarcă... Eu nu m-am uitat la faptul că are sau nu dreptate. Hrănește un iredentism. Știm lucrurile astea. Intenția de a merge mai departe din punct de vedere teritorial, asta pe mine mă neliniștește. Eu nu spun că o să reușească. Observăm că sunt dificultăți. Nu e că suntem într-un blitzkrieg acolo”, afirmă profesorul.

„Este clar că pentru ei Odesa rămâne importantă”

Acesta adaugă că președintele rus Vladimir Putin a încercat să justifice invazia din Ucraina printr-o narațiune istorică adresată opiniei publice ruse, subliniind că istoria este folosită ca instrument politic și interpretată în mod subiectiv.

„Este clar că pentru ei Odesa rămâne importantă și intenția de a tăia Ucraina de la mare, de a decupla Ucraina de Marea Neagră. Pentru că, dacă ai decuplat-o de Marea Neagră, transporturile și fluxurile Ucrainei sunt mult mai îngreunate, chiar și pe cale ferată sau rutieră.

Și, bineînțeles, i-ar limita foarte mult valoarea strategică (...) Ucrainenii de asta n-au putut accepta toate condițiile și să se așeze de bunăvoie la masa negocierilor. Toți au în cap situația post-conflict. Asta este miza”, explică Ștefan Popescu.

Expertul adaugă că porturile ucrainene de la Dunăre sunt mai puțin expuse atacurilor decât Odesa, datorită distanței mai mari față de Crimeea și proximității față de România, care facilitează coridoarele logistice ce traversează teritoriul euroatlantic.

Amintim că duminică, 26 iulie, o navă internațională de marfă s-a scufundat în largul portului ucrainean Odesa, la o săptămână după ce fusese avariată într-un atac atribuit forțelor ruse, au anunțat autoritățile portuare din Ucraina.

Nava „Golden Leo”, care se îndrepta spre România cu o încărcătură de porumb, s-a scufundat în apropierea portului Odesa după ce a fost avariată într-un bombardament.

Potrivit Reuters, nouă membri ai echipajului au murit, iar alți opt au fost salvați. Ucraina acuză Rusia că a încălcat dreptul maritim internațional prin atacul asupra cargoului, în timp ce Moscova nu a comentat acuzațiile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Descoperire neobișnuită în Bulgaria, după ce nivelul apelor Dunării a atins un minim istoric. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Sorin Grindeanu i-a făcut plângere penală liberalului care a instigat la împușcarea sa. Cazul a fost semnalat prima dată de Gândul. Publicăm documentul
gandul.ro
image
Un iepure și 220.000 de francezi evacuați. Mamă și fiică fug din calea flăcărilor
mediafax.ro
image
Denis Drăguş, cale liberă spre FCSB! Trabzonspor a rezolvat transferul atacantului
fanatik.ro
image
Libertatea a vorbit cu legendarul Michel Platini, care s-a retras la Cassis, pe malul Mediteranei. Cât costă să mănânci la restaurantul marelui „Platoche”
libertatea.ro
image
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
E oficial: Ștefan Târnovanu a ratat transferul! Confirmat chiar înainte de Auda - FCSB
digisport.ro
image
Carmen de la Sălciua, noi dezvăluiri despre sarcină: „Nu se întreabă și nu se discută”
click.ro
image
Concedieri în masă la o fabrică de piese auto din România. Aproape 100 de angajați rămân fără loc de muncă: Mâine se închide definitiv
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
cancan.ro
image
După câți ani de muncă poți scoate banii din Pilonul 2 de pensii? Poți retrage pe toți fără să pierzi o parte?
newsweek.ro
image
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
prosport.ro
image
Ce transferuri bancare pot atrage atenția ANAF și când pot fi cerute explicații. Situațiile în care trebuie să dovedești proveniența banilor
playtech.ro
image
Răzvan Burleanu, reacţie dură după ce Infantino a propus „vânzarea” Cupei Mondiale: „Cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc” Ruptură între FRF şi preşedintele FIFA. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
FCSB a primit vestea din Turcia: Denis Drăguș!
digisport.ro
image
Ce poți face cu o cadă veche. Dana Rogoz a transformat-o într-un obiect spectaculos
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al lui Carmen Brumă. E pur și simplu wow! E imens și are o terasă superbă. Vedeta se bucură și de un dressing fabulos! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vești bune pentru românii care stau la bloc. S-a stabilit ce se întâmplă cu repartitoarele de căldură
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
INTERVIU (PARTEA I). Cum s-a schimbat viața Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, după ce a renunțat la funcțiile publice în urma anchetei DNA. Cum sprijină astăzi comunitatea: „Am avut multe situații în care am plecat acasă plângând”
actualitate.net
image
Fiica Irinei Fodor a fost admisă la liceul dorit. Care sunt planurile ei de vacanță: „Ne-am făcut deja programul”
click.ro
image
Jennifer Lopez a plecat în vacanță alături de cei doi copii ai săi. Ce destinație a ales vedeta
click.ro
image
Cum arată Anamaria Prodan în costum de baie, la 53 de ani: „Pentru cine te mai expui?”
click.ro
Bessie Wallis Warfield Simpson foto profimedia 0601056884 jpg
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă
okmagazine.ro
Luna plina in Varsator jpg
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce meserie are fiul lui Dragoș Dolănescu, la 21 de ani, în Costa Rica: „Mama lui din cer ar fi fost tare mândră!”
image
Fiica Irinei Fodor a fost admisă la liceul dorit. Care sunt planurile ei de vacanță: „Ne-am făcut deja programul”

OK! Magazine

image
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?